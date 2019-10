PHOENIX

#phoenix_freistil: Rahel Klein bittet Thüringer Spitzenkandidaten zur #testfahrt

Bonn (ots)

Mit Spannung schaut die Republik auf die Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober 2019. Doch wer sind eigentlich die Spitzenkandidaten in Thüringen? Wofür stehen sie und was wollen sie künftig besser machen? Rahel Klein (29), Journalistin und Moderatorin, hat die Spitzenpolitiker der sechs größten Parteien in Thüringen zu einer "Testfahrt" in einen Oldtimer gebeten. Am Steuer eines alten Volvo-Kultautos hat sie die Politiker befragt: zur Wahl in Thüringen, zur Bedeutung für die Bundespolitik und die Zukunft der Großen Koalition, aber auch zu ihren ganz persönlichen Erfahrungen im Wahlkampf und dem politischen Tagesgeschäft. Es geht ums Klima, ums Regieren, um eine gespaltene Gesellschaft, Bildung und viele weitere Themen, die die Wähler beschäftigen. "Es entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, wenn sich Spitzenpolitiker ohne Berater oder Begleiter alleine zu einem auf den Beifahrersitz setzen und man ihnen alle Fragen stellen kann, die einen wirklich interessieren", so Rahel Klein. phoenix-Redakteur Sven Thomsen: "Es sind rasante, packende Gespräche geworden, sehr politisch, und zum Teil auch sehr persönlich. Ich finde das Experiment sehr gelungen und bin jetzt auf die Reaktionen gespannt, vor allem auch im Netz."

phoenix stellt die Interviews auf YouTube und sendet sie ab Mittwoch jeweils um 23.45 Uhr in der neuen Rubrik "#phoenix_freistil", in der jeweils vor Wahlen neue Formate mit Netzjournalisten produziert werden. Den Auftakt macht am Mittwoch der CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring, der mit Jamaika-Krawatte auf dem Beifahrersitz des Volvo 262C Bertone Platz nimmt. Zweiter Fahrgast ist Stefan Möller, Landessprecher der AfD in Thüringen, der am Donnerstag stellvertretend für seinen Partei-Chef Björn Höcke eingesprungen ist. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) ist am kommenden Montag (21. Oktober) neben Rahel Klein zu sehen. Am Dienstag (22. Oktober) folgt SPD-Chef Wolfgang Tiefensee, der in der rot-rot-grünen Landesregierung das Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium leitet. Anja Siegesmund, thüringische Umweltministerin und Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, begibt sich am Mittwoch (23. Oktober) auf #testfahrt und FDP-Landeschef Thomas L. Kemmerich folgt am Donnerstag (24. Oktober).

Sendetermine: Ab Mittwoch, 16. Oktober, jeweils um 23.45 Uhr Online: www.youtube.com/phoenix

