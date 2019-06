PHOENIX

phoenix unter den linden: Pulverfass Nahost - Eskaliert der Iran-Konflikt?, Montag, 17. Juni 2019, 22.15 Uhr

Seit Donald Trump vor gut einem Jahr für die USA einseitig aus dem Iran-Atomabkommen ausgestiegen ist, haben sich die Spannungen zwischen dem Iran und den USA stetig verschärft. Gewarnt wurde immer vor einer Eskalation der Lage am Persischen Golf, die in letzter Konsequenz in einen neuen Krieg am Golf führen könnte. Nun, nach den Angriffen auf zwei Handelsschiffe vor der Küste Irans, machen die USA das Land für die Angriffe verantwortlich. Ist die Verantwortung des Irans zweifelsfrei geklärt? Wie werden die USA reagieren? Wie weit dreht sich die Eskalationsspirale? Stehen wir vor einem neuen Golf-Krieg?

Diese und andere Fragen zum Thema diskutiert Michaela Kolster mit

- Jürgen Hardt, CDU, Außenpolitischer Sprecher Bundestagsfraktion - Michael Lüders, Nahost-Experte

