Live-Berichterstattung zur Europawahl in Deutschland, Sonntag, 26. Mai 2019, ab 16.00 Uhr

In Deutschland findet die Europawahl am Sonntag, 26. Mai 2019, statt, die phoenix-Wahlsendung beginnt um 16.00 Uhr. Durch die Sendung führt Programmgeschäftsführer Helge Fuhst, bei ihm im Studio sind die Leiterin des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung, Cerstin Gammelin und der Politikwissenschaftler Prof. Frank Decker von der Universität Bonn. Aus den Parteizentralen in Berlin melden sich die phoenix-Reporter Gerd Joachim von Fallois (CDU), Erhard Scherfer (SPD), Jeanette Klag (Die Linke), Alfred Schier (Bündnis 90/Die Grünen), Alexander Kähler (AfD) und Katharina Kühn (FDP). Auch von der Wahlparty der CSU in München wird ein Reporter zugeschaltet. Aus Brüssel berichten Marlon Amoyal und Jan-Christoph Nüse. Um 20.15 Uhr liefert phoenix die Hochrechnungen und Wahlergebnisse aus allen 28 EU-Mitgliedsstaaten. Die Zahlen präsentiert Damla Hekimoglu.

Ab 20.20 Uhr diskutiert phoenix-Programmgeschäftsführerin Michaela Kolster mit einer hochkarätigen Journalistenrunde in Berlin die Ergebnisse und Konsequenzen für die EU. Ihre Gäste sind Elisabeth Niejahr, Berliner Chefreporterin der Wirtschaftswoche, Eckart Lohse, Leiter der FAZ-Parlamentsredaktion, und Stephan-Andreas Casdorff, Herausgeber des Berliner Tagesspiegel.

Anschließend folgt die Dokumentation: "Kassensturz Europa - ungleich erfolgreich. Was die Wirtschaft über den Zusammenhalt Europas verrät" (ab 21.15 Uhr). Die Autoren Michael Houben und Tom Kühne waren unterwegs in Italien, Spanien, Irland, Polen, Bulgarien und Deutschland - alles Länder, die für die große Unterschiedlichkeit in der Staatengemeinschaft stehen.

Ab 22.00 Uhr meldet sich Michael Kolz in einer aktuellen vor ort-Sendung mit neuesten Zahlen aus Brüssel und Bremen. Im Studio ist der Politikwissenschaftler Prof. Ludger Kühnhardt von der Universität Bonn, Ines Arland wird aus Bremen zugeschaltet.

Auch am Tag nach der Wahl widmet sich phoenix ausführlich der Wahlanalyse und sendet am Montag, 27. Mai, ab 8.00 Uhr acht Stunden Sonderprogramm mit den Wahlergebnissen und Reaktionen darauf. Wer hat gewonnen, wer tritt zurück? Wie sieht die Sitzverteilung aus? Welche Koalitionen sind möglich? Und wie sehen die Reaktionen in den Parteien aus? Die Pressekonferenz des Bundeswahlleiters wird live übertragen, die Reporter sind weiter vor Ort in den Parteizentralen, die Pressetermine der Parteien in Berlin zeigt phoenix live. Außerdem blickt phoenix auf die Reaktionen in den anderen Ländern und schaltet zu Korrespondenten in die europäischen Hauptstädte nach Paris, Rom, Budapest, Stockholm und London. Aus Brüssel berichten weiter Marlon Amoyal und Jan-Christoph Nüse.

Durch das Sonderprogramm führen nacheinander Stephan Kulle, Kathrin Augustin und Hans-Werner Fittkau. Als Experten im Studio sind die Politikwissenschaftler Julia Reuschenbach, Prof. Ludger Kühnhardt und Prof. Frank Decker von der Universität Bonn.

