Der Nervenkrieg geht weiter - Wann kommt der Brexit? - Donnerstag, 14. Februar 2019, 22.15 Uhr

Die Zeit läuft. Nur noch etwa sechs Wochen sind es bis zum Brexit, doch es geht keinen Schritt voran. Die britische Premierministerin Theresa May möchte immer noch nachverhandeln, die EU-Kommission lehnt dies immer noch ab. An diesem Donnerstag ist es wieder soweit: die nächste Abstimmungsrunde steht im britischen Unterhaus an.

Wie groß ist das Risiko, dass es zu einem ungeordneten Brexit kommt? Welche Chancen hat der Vorschlag von Oppositionschef Jeremy Corbyn? Hat die EU die richtige Strategie?

Alexander Kähler diskutiert mit:

- Gisela Stuart, ehem. Labour-Abgeordnete und Leiterin der britischen Kampagne zum EU-Austritt "Vote Leave" - Tanit Koch, freie Journalistin - Bob Ross, schottischer Musiker - Daniel Stelter, Ökonom, Autor und Blogger

Wiederholung 24.00 Uhr

