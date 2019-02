PHOENIX

phoenix berichtet ausführlich von der Münchner Sicherheitskonferenz, ab Donnerstag, 14. Februar 2019

Bonn (ots)

"Wenn wir die aktuelle internationale Lage betrachten, wird man das Gefühl nicht los, dass die Welt nicht bloß eine Reihe kleinerer oder größerer Krisen durchlebt, sondern dass ein fundamentaleres Problem besteht", stellt Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz fest. Der Wandel der internationalen Ordnung wird ein wichtiges Thema bei der 55. Münchner Sicherheitskonferenz sein, die am Freitag, 15. Februar 2019, beginnt.

phoenix-Reporter Michael Kolz berichtet ab Donnerstag vom Ort des Geschehens, dem Hotel Bayerischer Hof im Herzen Münchens. Die Eröffnung der Konferenz durch Wolfgang Ischinger sowie die Begrüßungsstatements von Ursula von der Leyen und ihrem britischen Amtskollegen Gavin Williamson zeigt phoenix am Freitag live ab 14 Uhr. Michael Kolz meldet sich mit aktuellen Informationen und Gesprächspartnern in den Sendungen phoenix der tag um 17.30 Uhr und 23 Uhr. Am Samstag überträgt phoenix die Konferenz live von 9 bis 13.30 Uhr. Durch die Sendung führt Andreas Bachmann. Am Sonntag, 17. Februar 2019, wird es von 13 bis 14 Uhr eine Zusammenfassung der Diskussionen vom Vormittag und der gesamten Konferenz mit Moderatorin Tina Dauster geben.

Insgesamt sollen mehr als 35 Staats- und Regierungschefs - darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel - 50 Außen- und 30 Verteidigungsminister sowie hochrangige Vertreter internationaler Organisationen teilnehmen. Wichtige Themen der Sicherheitskonferenz sind die transatlantische Zusammenarbeit, Rüstungskontrolle und die Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik. Auch handels- und klimapolitische Fragen sollen besprochen werden.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell