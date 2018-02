Halle (ots) - Nach erfolgreichem Börsengang will der Arzneimittel-Hersteller Dermapharm seinen Haupt-Produktionsstandort in Sandersdorf-Brehna ausbauen. "Wir beginnen in diesem Jahr mit der Errichtung eines neuen Lagers", sagte Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstag-Ausgabe). Dafür würden rund elf Millionen Euro investiert. Das bayerische Unternehmen Dermapharm ging am 9. Februar 2018 an die Börse und sammelte 115 Millionen Euro ein. Am Standort Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) beschäftigt das Unternehmen rund 500 Mitarbeiter.

