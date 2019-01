PHOENIX

unter den linden: Skepsis im Osten - Welche Demokratie wollen wir? - Montag, 28. Januar 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Im Wahljahr 2019 schaut die Republik nach Osten. Drei Landtagswahlen stehen in den neuen Bundesländern an, und wenn in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt wird, dann geht es dabei auch um das Selbstverständnis unserer Demokratie. Denn im Osten herrscht viel Skepsis gegenüber der etablierten Politik und besonders hier wird die Frage immer lauter: Welche Demokratie wollen wir?

Diese und weitere Fragen diskutiert Helge Fuhst mit seinen Gästen:

- Katja Kipping, Die Linke, Parteivorsitzende - Marco Wanderwitz, CDU, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren

