PHOENIX

phoenix internationaler frühschoppen: Das Brexit-Drama - Europa zum Zuschauen verdammt? - Sonntag, 20. Januar 2018, 12.00 Uhr

Bonn (ots)

Es war eine dramatische Woche in London: Überaus deutlich hat das britische Unterhaus gegen den von Premierministerin May ausgehandelten Brexit-Vertrag gestimmt. Die europäischen Partner sind ratlos, sie verlangen nun eine klare Antwort von den Briten. Wie soll es weitergehen? Welcher Brexit soll es am Ende sein? Gespannt wird auf den kommenden Montag geschaut, wenn Theresa May ihren neuen Plan verkünden will.

Was wollen die Briten? Welche Interessen hat Europa? Sollte die EU neue Kompromisse eingehen? Was würde ein ungeordneter Brexit bedeuten?

Anke Plättner diskutiert im Internationalen Frühschoppen mit vier Gästen aus vier Ländern:

- Rosalia Romaniec (Deutsche Welle, Polen) - Elisabeth Cadot (Freie Journalistin, Frankreich) - David Marsh (Publizist, Großbritannien) - Markus Preiß (ARD-Studio Brüssel)

