PHOENIX

phoenix vor ort: CSU-Sonderparteitag in München - Sechs Stunden live-Sondersendung - Samstag, 19. Januar 2019, ab 10.00 Uhr

Bonn/München (ots)

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer wird am 19. Januar von seinem Amt zurücktreten. Auf einem Sonderparteitag in München werden die Delegierten der Christsozialen seinen Nachfolger wählen. Dabei gilt die Wahl des derzeitigen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als reine Formsache. Bei dem Treffen will die CSU auch über den Vertrauensverlust in der Bevölkerung diskutieren. Generalsekretär Markus Blume wird einen entsprechenden Leitantrag zur Parteireform vorstellen. Mit Blick auf die Europawahl im Mai wird der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber seinen Leitantrag Europa einbringen.

phoenix berichtet am Samstag ab 10.00 Uhr in einer sechsstündigen Sondersendung live vom CSU-Parteitag in München und zeigt die Reden des Parteivorsitzenden Horst Seehofer, des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sowie der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer live. Durch die Sendung führt Constanze Abratzky. Gemeinsam mit den Journalisten Christian Deutschländer, Münchner Merkur, und Wolfgang Wittl, Süddeutsche Zeitung, sowie dem Politikwissenschaftler Prof. Heinrich Oberreuter wird sie das Parteitagsgeschehen analysieren. Saal-Reporterin ist Ines Arland, die mit den Delegierten in der Kleinen Olympiahalle spricht. Das Parteitagsgeschehen fasst Off-Reporterin Doris Müller zusammen.

