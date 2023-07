time4you GmbH

time4you ist Arbeitgeber der Zukunft

Karlsruhe (ots)

-Vorreiterrolle bei Führung, Mitarbeiterzufriedenheit und Nachhaltigkeit sowie Zukunftsthemen

Die Karlsruher time4you GmbH wurde mit dem Titel "Arbeitgeber der Zukunft" ausgezeichnet. Für das Business Magazin DUP UNTERNEHMER und das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung DIND gehört die time4you damit zu den Aushängeschildern des deutschen Mittelstandes.

time4you hatte dafür die mehrstufigen Analyse-Prozesse erfolgreich durchlaufen und mit seinen Best Practices überzeugt.

"Das ist eine große Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit und Bestätigung unserer langfristigen Strategie, die für die Überzeugung vieler Mittelständler steht. Wertschätzendes Miteinander, Leistungsbereitschaft und soziale Verantwortung, vorausschauendes Agieren und Transparenz im Arbeitsprozess mit gemeinsamen Zielen. In den knapp 25 Jahren am Markt haben wir als IT-Company und Pionier der E-Learning-Branche in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle nicht nur bei den Technologien und Innovationszyklen einnehmen können, sondern auch bei den Themen Remote Arbeiten, Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, arbeitnehmerfreundliche Rahmenbedingungen, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Arbeitgeber der Zukunft!", so Beate Bruns, Geschäftsführerin der time4you GmbH.

Über die Initiative und den Award: Arbeitgeber der Zukunft

Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) bietet gemeinsam mit dem DUP UNTERNEHMER-Magazin zukunftsfähigen Unternehmen mehr Sichtbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. Schirmherrin der Initiative ist DUP UNTERNEHMER Herausgeberin, Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a.D. Der Initiative ist ein Anliegen den Mittelstand in Deutschland zu unterstützen und diesem mit dem Siegel Arbeitgeber der Zukunft die Möglichkeit zu geben, im Wettbewerb um wertvolle Arbeitskräfte positiv in Erscheinung zu treten. Die Firmen müssen sich dabei einem strengem Prüfprozess unterziehen, um die Auszeichnung zu erhalten. Das DIND überprüft dabei die Unternehmen auf ihre Innovationskraft, den Status Quo bei der digitalen Transformation, Mitarbeiterfreundlichkeit, moderne Führung sowie Recruiting Strategien. Der Fokus liegt dabei stets auf dem Status Quo bei den Zukunftsthemen - sowohl in ökonomischer, ökologischer, sozialer und digitaler Hinsicht.

Über die time4you GmbH

Die time4you GmbH communication & learning gehört im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) zu den führenden Anbietern von Software und Dienstleistungen für digitale Lernlösungen, Personalentwicklung und Weiterbildung. Das innovative Karlsruher Unternehmen bietet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden sowie Öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte schlüsselfertige High-End- und Ready-to-Go-Lösungen auf Basis der IBT® SERVER-Software. Jix ergänzt als KI-Lösung für Conversational Learning das Produktportfolio. Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots sind Anwendungen, die mit Hilfe von Jix erstellt werden. Realisiert werden Lern- und Informationsportale im Intranet und Internet, Social-Learning-Plattformen, Produkttrainings, digitale Lernangebote, Chatbots für Support und Marketing, Lernbots, Zertifizierung und Assessment, Lösungen für Talentmanagement, Seminarverwaltung und Lernmanagement.

time4you zählt zu den forschenden Unternehmen in Deutschland und ist Mitglied im BITKOM e.V., im didacta-Verband sowie bei der European Association for Training Organisations e.V. (EATO).

Informationen: http:// www.time4you.de, http://www.jix.ai

