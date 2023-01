IT-Macher zum zweiten Mal in Folge "Top Company"

Wolfratshausen (ots) - Am 28.02.2023 ist es wieder so weit. Nach zwei Jahren Corona Pause, kommt der Oracle Forms Day am 28. Februar 2023 wieder nach Berlin. Dieses Mal veranstaltet Oracle selbst den Oracle Forms Day. Die Tagesveranstaltung ist für die zahlreichen Oracle Kunden, die Forms Anwendungen einsetzen ein Informationstag der Extraklasse. Zahlreiche bekannte Referenten, sowie der Oracle Produktmanager Michael Ferrante sind persönlich vertreten. Ein Ausblick auf ...

mehr