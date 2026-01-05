Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

International anerkannter Krebsexperte Prof. Udo Vanhoefer wechselt an Asklepios Klinik Barmbek

Individualisierte und innovative Krebsmedizin: Onkologisches Zentrum Barmbek führend im nationalen und internationalen Vergleich

Das Onkologische Zentrum der Asklepios Klinik Barmbek zählt zu den größten nicht-universitären Tumorzentren Deutschlands und deckt mit einem interdisziplinären Behandlungsteam jährlich rund 1.700 Neuerkrankungen ab. Insgesamt versorgt das Team unter Leitung von Chefarzt Hauke Weilert mehr als 19.000 Patient:innen im Jahr. Das hochspezialisierte Angebot der Klinik wird durch Prof. Udo Vanhoefer weiter ausgebaut: Der international anerkannte Onkologe bringt jahrzehntelange Erfahrung, starke wissenschaftliche Vernetzung und hohe Expertise in modernsten onkologischen Therapieverfahren mit.

Prof. Vanhoefer ist ausgewiesener Experte für internistische Onkologie und Hämatologie mit Schwerpunkt auf gastrointestinale Tumoren und Immuntherapien. Als Senior Director Oncology wird Prof. Vanhoefer insbesondere das Behandlungsangebot in diesem Gebiet erweitern. Dank der Kombination aus Viszeralchirurgie, Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie sowie Radiologie und modernen Therapieangeboten - einschließlich zielgerichteter Chemotherapie, Immuntherapie und Palliativmedizin - ist die Klinik in der Lage, auch besonders seltene oder komplexe Erkrankungen des Verdauungstrakts optimal zu versorgen. "Unsere Klinik ist deutschlandweit führend im Bereich der Leberchirurgie. Gerade bei seltenen Lebertumoren braucht es ein hochspezialisiertes, vernetztes Behandlungsteam - mit Prof. Vanhoefer gewinnen wir einen Experten, der sowohl Erfahrung aus Spitzenzentren als auch wissenschaftliches Know-how mitbringt", so Uwe List, Geschäftsführender Direktor der Asklepios Klinik Barmbek.

Krebstherapie: Individuell und innovativ

"Ich freue mich sehr, meine Expertise jetzt im Team der Asklepios Klinik Barmbek einzubringen und gemeinsam neue Wege in der Behandlung auch seltener und komplexer onkologischer Erkrankungen zu gehen", erklärt Prof. Vanhoefer. Der gebürtige Oldenburger wechselt vom Marienkrankenhaus, dort war er mehr als 20 Jahre Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Gastroenterologie. Gemeinsam mit Chefarzt Hauke Weilert und dem international anerkannten Krebschirurgen Prof. Karl J. Oldhafer soll insbesondere die Gastro-Onkologie weiter ausgebaut werden: Dazu zählen etwa neue Ambulanzangebote sowie ausgewiesene Spezialsprechstunden. Dem Ruf des von der Deutschen Krebsgesellschaft mehrfach ausgezeichneten Onkologischen Zentrums folgen Patient:innen aus Deutschland und Europa - und die Klinik rechnet in den kommenden Jahren mit einem Anstieg der Krebspatient:innen um rund 1.000 Fälle.

Gut für Hamburg

Prof. Dr. Udo Vanhoefer verstärkt als neuer Senior Director Oncology im Onkologischen Zentrum der Asklepios Klinik Barmbek die Kompetenz des standortübergreifenden Asklepios Tumorzentrums Hamburg mit seinen rund 200 Krebsexpert:innen in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Die Asklepios Klinik Barmbek gehört zu den sieben Kliniken, davon vier Krankenhäuser der Maximalversorgung, die Asklepios in Hamburg betreibt. Dazu kommen vielfältige ambulante fachärztliche und therapeutische Angebote in den MVZ, psychiatrischen und psychosomatischen Institutsambulanzen sowie Therapiezentren. Bereits seit 20 Jahren ist Asklepios ein verlässlicher Partner im Hamburger Gesundheitswesen und versorgt rund die Hälfte aller Krankenhauspatient:innen in der Hansestadt. Die intensive Zusammenarbeit von Spezialist:innen aus 28 medizinischen Disziplinen in standortübergreifenden Fachgruppen und interdisziplinären Netzwerken sichert eine besonders hohe Behandlungsqualität. Gemeinsam sorgen die unterschiedlich spezialisierten Expert:innen im Team für eine flächendeckende Spitzenmedizin für alle.

