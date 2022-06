"Asklepios Preis Patientensicherheit 2022" für CIRS verliehen

Hamburg (ots) - - In der Pandemie wurden mehr Angebote wie Online-Terminvereinbarungen genutzt - Vernetzung mit anderen Gesundheitsanbietern am wichtigsten, wenig Interesse an Online-Aufklärungsgesprächen - Ältere wünschen sich Notfall-App - Vorbehalte und Ängste vor Digitalisierung sind geblieben Die Nutzungsbereitschaft vieler digitaler Angebote hat sich im ...

