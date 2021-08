ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 26. August 2021

Mainz (ots)

Woche 35/21 Donnerstag, 02.09. Bitte Programmänderungen beachten: 0.05 Neu Game Two #216 Videospielmagazin Deutschland 2021 (bitte streichen: Titel folgt) Woche 36/21 Montag, 06.09. Bitte Programmänderungen beachten: 4.05 Game Two #213 Videospielmagazin Deutschland 2021 (bitte streichen: Titel folgt) Donnerstag, 09.09. Bitte Programmänderungen beachten: 0.20 Game Two #217 Videospielmagazin Deutschland 2021 (bitte streichen: Titel folgt) Woche 37/21 Montag, 13.09. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Game Two #214 Videospielmagazin Deutschland 2021 (bitte streichen: Titel folgt) Donnerstag, 16.09. Bitte Programmänderungen beachten: 0.20 Game Two #218 Videospielmagazin Deutschland 2021 (bitte streichen: Titel folgt) Woche 38/21 Montag, 20.09. Bitte Programmänderungen beachten: 3.50 Game Two #215 Videospielmagazin Deutschland 2021 (bitte streichen: Titel folgt) Donnerstag, 23.09. Bitte Programmänderungen beachten: 0.20 Game Two #219 Videospielmagazin Deutschland 2021 (bitte streichen: Titel folgt) Woche 39/21 Donnerstag, 30.09. Bitte Programmänderungen beachten: 0.20 Game Two #220 Videospielmagazin Deutschland 2021 (bitte streichen: Titel folgt) Woche 40/21 Donnerstag, 07.10. Bitte Programmänderungen beachten: 0.20 Game Two #221 Videospielmagazin Deutschland 2021 (bitte streichen: Titel folgt)

