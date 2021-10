ZDFneo

Neu in ZDFneo: "MAITHINK X – Die Show" mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim

Die Chemikerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim brennt für die Chemie und das rationale Denken: In der ZDFneo-Show "MAITHINK X – Die Show" zeigt die Wissenschaftsjournalistin einmal mehr, dass ihre Leidenschaft und TV-Unterhaltung bestens zusammenpassen. Die neue Wissenschaftsshow ist ab 24. Oktober 2021, sonntags um 22.15 Uhr, in ZDFneo zu sehen. In der ZDFmediathek ist sie sonntags bereits ab 18.00 Uhr abrufbar.

In "MAITHINK X – Die Show" erforscht Dr. Mai Thi Nguyen-Kim aus ihrem wissenschaftlichen Blickwinkel die kulturelle und politische Landschaft – und das mit Tiefe, Ernsthaftigkeit und Humor. Sie widmet sich Themen, die emotional aufgeladen diskutiert werden. In wiederkehrenden Rubriken, Reportage-Einspielern und Sketchen behandelt Dr. Mai Thi Nguyen-Kim in jeder Sendung ein Thema. Dabei agiert sie ohne erhobenen Zeigefinger, aber stets mit guter Laune und auch immer wieder mit einem Augenzwinkern. "MAITHINK X – Die Show" ist ein Unterhaltungsformat für Fans des kritischen Denkens.

Der im ZDF ausgestrahlte "Terra X"-Dreiteiler "Wunderwelt Chemie" mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist in der ZDFmediathek unter http://terra-x.zdf.de/ abrufbar. Folge 3 "Die Elemente des Lebens" ist am Sonntag, 24. Oktober 2021, 19.30 Uhr, noch linear im ZDF zu sehen.

Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/show/mai-think-x-die-show

