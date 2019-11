Salzburger Sportwelt

"Best of Family" in der Salzburger Sportwelt

Übersichtlich, top-modern und maßgeschneidert für Familien

Übersichtlich, top-modern und maßgeschneidert für Familien - so präsentiert sich die Salzburger Sportwelt, die das winterliche Herzstück von Ski amadé mit insgesamt 760 Pistenkilometern bildet. Die sieben Wintersportorte Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos zeichnen sich durch ein vielfältiges Pistenangebot und absolute Familienfreundlichkeit aus.

Winterliche Abenteuerberge

Der Family Run in Flachauwinkl-Kleinarl, WAGRAINI's Winterwelt, der Geisterberg in St. Johann und das Fichtelland in Radstadt-Altenmarkt sind unterhaltsame Erlebnisberge, die Familien und Kindern vielfältige Möglichkeiten bieten, sich spielerisch im Schnee auszutoben und auf Ski Neues auszuprobieren. Maskottchen, Tubingbahnen und Spielestationen machen den Skitag zum lustigen Abenteuer.

25 Ski- und Snowboardschulen

Viele Skischulen bieten Unterricht für Kinder ab drei Jahren an. Eine spielerische Herangehensweise, mehrsprachige Skilehrer und gemütliche Aufenthaltsräume sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Für ältere Kinder gibt es Gruppenkurse oder Privatunterricht: Dabei geht es um die Perfektionierung der Technik auf der Piste, im Gelände oder im Snowpark. Das passende Material kann vor Ort ausgeliehen werden.

Snowparks und lustige Funslopes

Ideal für Anfänger sind der "Easy-Park" in Zauchensee, der "monte popolo Funpark" in Eben, der playgroundSNOW in Radstadt und die "Soko Funslope" Wagrain. Legendär und den Profis vorbehalten ist der "Absolut Park" in Flachauwinkl-Kleinarl, zum dem auch "Burton - The Stash" mit dem kindergerechten "Lil' Stash" gehört. Der Snowpark Alpendorf mit einer Gesamtlänge von 900 Metern wurde mit dem Augenmerk auf schnelle Lernerfolge konzipiert.

Wasserspaß, Rodelpartie und Nachtwächter-Tour

Auch abseits der Pisten erwartet Familien jede Menge Spaß und Abwechslung: So etwa in der Therme Amadé in Altenmarkt oder im Erlebnisbad Wasserwelt Wagrain. 13 beleuchtete Rodelbahnen sorgen für ein unterhaltsames Abendprogramm und in Radstadt geht es auf Nachtwächter-Tour.

Die Top-Veranstaltungen 2019/20:

02.01.2020 "Crazy Dolls Party" in Flachau

18. - 25.01.2020 Ballon-Kinderfest der "Dopgas Balloon Trophy" in Filzmoos

Ende März Internationale Kidstrophy in Altenmarkt-Zauchensee

08.04.2020 Osterhasen-Party in Flachauwinkl

Kontakt:

Salzburger Sportwelt

Andrea Donabauer, MBA

5542 Flachau

+43 6457 2929,info@salzburgersportwelt.com



