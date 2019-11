Salzburger Sportwelt

"Ski und Advent" 2019 in der Salzburger Sportwelt

Flachau (ots)

Geniale Wintersportbedingungen und stimmungsvolle Veranstaltungen

In den Wintersportorten der Salzburger Sportwelt wird der Advent noch ganz traditionell gefeiert: Hirtenspiele, Winterwanderungen, Adventmärkte und Brauchtumsveranstaltungen schüren die Vorfreude auf das Fest. Während man tagsüber über die Pisten von Ski amadé in den Orten Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos carvt, genießt man in den Abendstunden den Zauber der Vorweihnachtszeit: Mit Pongauer Köstlichkeiten und vertrauten Klängen vor winterlicher Bergkulisse. Die Wintersaison startet mit 22. November in Zauchensee, am 29. November in Snowspace Salzburg und am 30. November am Shuttleberg.

Die Salzburger Sportwelt bildet das winterliche Herzstück von Ski amadé, dem größten Skivergnügen Österreichs. Schon im Advent erwarten Wintersportler hier grandiose Bedingungen, um sich auf die bevorstehende Saison einzustimmen. Dank flächendeckender Beschneiungskapazitäten ist Schneesicherheit garantiert. Unterkunftsbetriebe haben attraktive Packages geschnürt und abseits der Pisten haben Gäste zahlreiche Möglichkeiten, um den echten und ursprünglichen Pongauer Bergadvent erleben zu können.

Die Advent-Highlights 2019:

Licht-Advent in St. Johann in Salzburg, 21.11. -22.12.2019

Licht-Installationen, Adventhütten, Pongauer Köstlichkeiten und großer Pongauer Krampuslauf am 6.12.2019. www.josalzburg.com

Altenmarkter Advent.Markt und Zauchenseer Bergsee.Advent, 23.11. - 22.12.2019

Stilvoller Advent.Markt mit traditionellen Standln und neuer, idyllischer Zauchenseer Bergsee.Advent am 13., 20. und 26.12.2019. www.altenmarkt-zauchensee.at

"Filzmooser Weihnachtsidylle" ab 29.11.2019

Rundweg mit besinnlichen Stationen mitten in der Natur, an den Hofalmen und rund um den Almsee. www.filzmoos.at

TV-Aufzeichnung "Zauberhafte Weihnachten im Land der Stillen Nacht"

1. und 2.12.2019 im Flachauer Gutshof.

Die Sendung wird in der Vorweihnachtszeit im ORF und im BR ausgestrahlt. Tickets für die Aufzeichnung ab Anfang November im TVB Flachau. www.flachau.com

Radstädter Weihnachtswanderungen und der längste Adventkalender Europas 7., 14. und 26.12.2019, jeweils 17 bis 19 Uhr.

Der besondere Tipp für Familien! www.radstadt.at

"Stille Nacht Wagrain-Kleinarl", ab 30.11.2019

Adventmarkt, Kinder-Backstube, Christkind-Postamt sowie Besuch im "Stille Nacht Museum" und im "Waggerl Haus Museum". www.wagrain-kleinarl.at

Adventmarkt in Eben, 8.12.2019

Stimmungsvoller Adventmarkt am Dorfplatz mit Kulinarik und Handwerk. www.eben.at

Kontakt:

Salzburger Sportwelt

Andrea Donabauer,MBA

+43 6457 2929

info@salzburgersportwelt.com

