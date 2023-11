GLS Bank

Preis für das nachhaltigste Finanzinstitut geht an die GLS Bank

Düsseldorf (ots)

Die GLS Bank hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Branche Kreditinstitute gewonnen. Sie hat sich im Finale gegen zwei Mitbewerber behauptet. Die Preisübergabe war am gestrigen Donnerstag in Düsseldorf.

Nachhaltigkeit im Bankgeschäft: Dafür steht die GLS Bank seit ihrer Gründung im Jahr 1974. Bereits im Jahr 2012 hat die Bank als erstes Finanzinstitut überhaupt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) bekommen. Die erneute Auszeichnung beweist den konsequent nachhaltigen Weg der ersten sozial-ökologischen Bank. Die GLS Bank hat sich gegen ihren Mitbewerber Triodos und den Finanzdienstleister Tomorrow durchgesetzt.

Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu sagt: "Sozial-ökologisches Wirtschaften und ökonomischer Erfolg gehen Hand in Hand. Das gilt für Banken wie Unternehmen. Wir danken unseren Kundinnen und Kunden für das Vertrauen. Ohne deren Pionierarbeit wäre ein solcher Preis nicht möglich."

Erstmals wurden Unternehmen aus 100 Branchen ausgezeichnet

Der DNP wird seit 2008 jährlich vergeben. Im Laufe der Zeit sind immer mehr Branchen hinzu gekommen. 2023 wurden erstmals Unternehmen aus 100 Branchen ausgezeichnet. Entsprechend lang war auch die Liste der Jurymitglieder: Rund 170 Personen beurteilten die Unternehmen mit Blick auf ihre Ökobilanz. Zum Vergleich: 2012 gab es gerade mal 16 Juror*innen.

Der DNP versteht sich als Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. Er richtet sich an Unternehmen verschiedener Größen, die sich für die Transformation zu einer nachhaltigeren und sozialeren Gesellschaft einsetzen.

GLS Bank verfolgt seit 1974 einen konsequent grünen Ansatz

Hier ist die GLS Bank in Deutschland führend. Sie finanziert mit ihren Krediten und Investitionen nur Unternehmen und Projekte, deren Arbeit und Ziele den Menschen und der Umwelt nützen.

Sie verfolgt sowohl die Energie- als auch Ernährungswende. Sie zeigt auch, dass Wohnen sozial und ökologisch sein kann. Sie steht für konsequenten Klimaschutz und fordert von der Politik entsprechende Rahmenbedingungen. Am Herzen liegen der Genossenschaftsbank immer die Menschen und die Gemeinschaft.

Ihr soziales Engagement wird im Nachhaltigkeitsbericht 2022 deutlich

>>LINK>> https://nachhaltigkeitsbericht.gls.de

Bei 68 Prozent der von der GLS Bank finanzierten Wohnprojekte lag die durchschnittliche Miete unter dem örtlichen Mietspiegel.

Durch Kredite der GLS Bank entstanden fast 1.400 Schul- und Kitaplätze sowie 351 neue Pflegeplätze für Wohnen im Alter.

88 Prozent der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, die durch die GLS Bank finanziert wurden, verzichten in ihrer Satzung explizit auf eine Gewinnorientierung.

Wir gratulieren auch allen Unternehmen aus der GLS Gemeinschaft zu ihrem Preis.

Original-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell