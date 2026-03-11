Energieauskunft

Wohnort-Lotterie beim Strom: Preisunterschiede von über 1.100 Euro entlarvt

Neue Stromstudie zeigt: 47 der 50 teuersten Stromregionen liegen in Thüringen - Wechsel spart im Schnitt 561 Euro.

Die Strompreise für Haushalte in Deutschland unterscheiden sich je nach Wohnort erheblich. Eine neue Analyse des Verbraucherportals StromAuskunft.de zeigt, dass Haushalte in der Grundversorgung in einigen Regionen Deutschlands mehr als 1.100 Euro pro Jahr mehr für Strom bezahlen als in anderen Regionen.

Grundlage der Untersuchung ist der von StromAuskunft entwickelte Strompreis-Atlas für Haushalte in Deutschland, der Strompreise für 6.355 Städte und Gemeinden analysiert. Berechnet wurden die jährlichen Stromkosten für einen Modellhaushalt mit einem Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden.

Die Ergebnisse zeigen eine große Spannweite der Stromkosten in der Grundversorgung:

Niedrigste Stromkosten: 1.052 Euro pro Jahr

1.052 Euro pro Jahr Durchschnitt Deutschland: 1.414 Euro pro Jahr

1.414 Euro pro Jahr Höchste Stromkosten: 2.195 Euro pro Jahr

Besonders große Unterschiede zeigen sich im regionalen Vergleich einzelner Städte und Gemeinden. Während Haushalte im bayerischen Stockstadt am Main in der Grundversorgung rund 1.052 Euro pro Jahr für Strom bezahlen, liegen die Stromkosten im baden-württembergischen Eberbach bei 2.195 Euro jährlich.

Damit beträgt der Unterschied zwischen der günstigsten und teuersten Region Deutschlands über 1.140 Euro pro Jahr.

Das teure Pflaster: Thüringen im Fokus

Eine Auswertung der 50 teuersten Stromregionen Deutschlands zeigt eine starke regionale Konzentration. 47 der 50 teuersten Stromregionen liegen in Thüringen. Weitere Regionen befinden sich in Sachsen sowie Baden-Württemberg.

Wettbewerb als Sparhebel: Über 500 Euro Ersparnis möglich

Trotz der hohen Preise in der Grundversorgung gibt es gute Nachrichten für Verbraucher: Der freie Markt ist deutlich einheitlicher und günstiger.

Beim günstigsten Anbieter außerhalb der Grundversorgung liegen die Kosten im Schnitt bei nur 854 Euro pro Jahr .

außerhalb der Grundversorgung liegen die Kosten im Schnitt bei nur . Durch einen Wechsel von der Grundversorgung zum günstigsten Anbieter können Haushalte im bundesweiten Durchschnitt etwa 561 Euro jährlich sparen .

. In extremen Regionen liegt die mögliche Ersparnis sogar bei über 1.100 Euro.

"Unsere Analyse zeigt, wie groß die Preisunterschiede im Strommarkt weiterhin sind. Viele Haushalte könnten mehrere hundert Euro pro Jahr sparen, wenn sie ihren Stromanbieter wechseln", erklärt Dr. Jörg Heidjann von StromAuskunft.de.

Datengrundlage: Der neue Strompreis-Atlas

Die Analyse basiert auf dem von StromAuskunft entwickelten Strompreis-Atlas, der die Tarife von 6.355 Städten und Gemeinden visualisiert. Grundlage der Berechnung ist ein Modellhaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden (Stand: März 2026). Die zugrunde liegende Methodik ist in einem wissenschaftlichen Whitepaper dokumentiert.

Über StromAuskunft.de

StromAuskunft.de ist ein TÜV-geprüftes Vergleichsportal. Es wurde von der Stiftung Warentest (Finanztest 09/2025) als Spitzenreiter bei den kostenlosen Wechselservices für Strom und Gas ausgezeichnet. Das Portal informiert regelmäßig über Tarife und Einsparmöglichkeiten für Verbraucher.

