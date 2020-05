Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner (BdP)

BdP - Der Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner e.V. infomiert:

Innovative ambulante Covid-19-Versorgung mittels Telemedizin und App

Der Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner (BdP) fordert und fördert neue innovative, pneumologische Versorgungskonzepte - auch über die Covid-19-Pandemie hinaus.

10-15% aller Covid-19-Infektionen verlaufen mittelschwer. Diese können durch eine gezielte ambulante Betreuung - auch außerhalb der spezialisierten Kliniken - mittels innovativer Versorgungskonzepte effektiv behandelt werden. Wichtig hierfür ist das konsequente Heim-Monitoring des Gesundheitszustands der Patienten, um auch kurzfristig auftretende Veränderungen frühzeitig erkennen zu können. Die regelmäßige Dokumentation der Beschwerden in Kombination mit der Erfassung von Sauerstoffsättigung, Puls und Temperatur hat sich hier bewährt. Durch eine enge Zusammenarbeit in den Netzwerken mit Hausärzten und Gesundheitsämtern können Krankenhausaufnahmen und damit mögliche assoziierte Komplikationen wie Krankenhausinfektionen vermieden werden. Im Rahmen dieser innovativen Versorgungskonzepte kommen zunehmend digitale Lösungen via Apps zur Verlaufsdokumentation zum Einsatz.

Mit Hilfe solcher Apps können Patienten ihre Gesundheitsdaten sicher sowie freiwillig verschiedenen Ärzte/Institutionen parallel zur Verfügung stellen. Auch der Einsatz von Videosprechstunden im Rahmen der Heimbetreuung ermöglicht es den Ärzten, Patienten in der Erkrankung persönlich zu begleiten. Der BdP war bereits in der frühen Entwicklungsphase dieser digitalen Innovationen in die fachliche Beratung eingebunden und unterstützt konzeptionell alle Beteiligten beim Aufbau dieser Strukturen. Der Ausbau dieser innovativen, pneumologischen Versorgungskonzepte über die Covid-19-Pandemie hinaus, ist nachhaltig zu fordern.

