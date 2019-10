die Bayerische

Versicherungsgruppe die Bayerische: Michael Panitz neuer Leiter des Exklusivvertriebs

München (ots)

Michael Panitz (32) übernimmt zum 1. Januar 2020 die Leitung des Exklusivvertriebs bei der Versicherungsgruppe die Bayerische. Er folgt damit dem langjährigen Leiter Jürgen Reinhardt (64).

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michael Panitz aus den eigenen Reihen einen Nachfolger gefunden haben, der sich auf diese Aufgabe seit einigen Monaten vorbereitet", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Mehr denn je ist unser Erfolg am Markt eine Aufgabe aller und unseren selbständigen und angestellten Führungskräften kommt hier die Aufgabe zu, auch den kulturellen Wandel zu realisieren, den wir mit unsere neuen Vision und unserer DNA eingeschlagen haben."

Panitz, der 2013 seinen MBA absolvierte, ist seit acht Jahren in verschiedenen Positionen bei der Bayerischen tätig. Er begann im Bereich Vertriebssteuerung, war anschließend knapp zwei Jahre Vorstandsassistent und wurde 2014 Geschäftsführer der Bayerischen Finanzberatungs- und Vermittlungs-GmbH. 2016 übernahm Michael Panitz zusätzlich die Aufgabe als Vorstand der Finanzberatungstochter compexx Finanz AG und ist seit Ende 2018 als Stellvertretender Leiter des Exklusivvertriebes aktiv.

"Ohne Jürgen Reinhardt, der sich insbesondere seit 2010 in vorbildlicher Weise und mit herausragendem Engagement der besonderen Verantwortung gestellt hat, hätte der Exklusivvertrieb bei der Bayerischen heute vielleicht nicht die Bedeutung, die wir ihm zurecht beimessen", betont Vorstand Martin Gräfer. "Wir danken Herrn Reinhardt für seine besonderen Leistungen bisher und wünschen ihm für die veränderten Aufgaben auch in 2020 viel Erfolg."

Jürgen Reinhardt bleibt auch nach dem 1. Januar 2020 im Vertriebsressort der Bayerischen aktiv und verantwortet hier in seiner Funktion als Mitglied des Vorstandes der Bayerische Prokunde AG die interne vertriebliche Integration der Travelprotect und der Nettowelt. Außerdem wird er sich auf die Förderung unseres Krankenversicherungsgeschäftes in Zusammenarbeit mit der Barmenia fokussieren und für den Vorstand im Bereich Zusammenarbeit mit Verbänden eine Sonderaufgabe wahrnehmen. Zudem bleibt er Mitglied in der Geschäftsführung der BB GmbH.

