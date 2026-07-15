DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutschlands Spar-Champions 2026

Dauerhaft günstig: Welche Anbieter beim Preisvergleich überzeugen - Auszeichnung in 33 Kategorien

Hamburg/Köln (ots)

Wer aufs Geld achtet, geht bewusst und klug mit dem eigenen Budget um. Besonders angesichts steigender Lebenshaltungskosten schauen viele Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt nach günstigen Anbietern. Orientierung bietet dabei der Award "Deutschlands Spar-Champions 2026", den das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv verleiht (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Ausgezeichnet werden die jeweils preisgünstigsten Anbieter in 33 Kategorien - von Gesundheit und Energie über Telekommunikation bis hin zu Versicherungen.

"Unsere Meta-Analyse schafft eine Transparenz über Preise und Konditionen, die nur über langfristige Marktbeobachtung erfolgen kann. Unsere Spar-Champions haben sich über Jahre hinweg als Preis-Leistungs-Sieger bewährt", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ.

Auch für den Medienpartner ntv hat der Award einen hohen Stellenwert: "Preise spielen für Verbraucherinnen und Verbraucher eine zentrale Rolle", sagt Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine. "Entscheidend ist jedoch nicht allein der Moment, sondern auch die Entwicklung und Verlässlichkeit über die Zeit. Genau das macht der Award sichtbar und schafft damit Orientierung für Kaufentscheidungen."

Basis der Untersuchung sind über 24.000 Kundenurteile zur Zufriedenheit mit dem Preis sowie mehr als 5.100 Preisdaten der letzten vier Jahre aus 106 DISQ-Studien, inklusive umfangreicher Datensätze aus branchenrelevanten Quellen wie etwa Teltarif.de (Mobilfunk). Damit die für Verbraucherinnen und Verbraucher relevanteste Aussage entsteht, gingen die jeweils aktuellsten Daten in jeder Kategorie mit einer höheren Gewichtung in die Auswertung ein.

Preisträgerübersicht

Energie

Gasanbieter: Maingau Energie, Montana, New Energie

Ladestrom Kombi-Tarife: Green Planet Energy, Montana, Simplygreen

Ladestrom Separate Zähler: EnviaM, Grün.Power, Montana

Stromanbieter - Kundenurteil: Maingau Energie, Montana, Naturstrom

Wärmestrom: Energy Market Solutions, Grünwelt Energie, Simplygreen

Finanzen

Festgeld: Norisbank, Renault Bank Direkt, Stellantis/PSA Direktbank

Mehrwertkonten: Commerzbank, Hamburger Sparkasse, Targobank

Onlinebanking bei Filialbanken: Berliner Volksbank, Deutsche Bank, Santander

Ratenkredit bei Filialbanken: BBBank, Commerzbank, Sparda-Bank Hamburg

Tagesgeld: NIBC, Renault Bank Direkt, Stellantis/PSA Direktbank

Gesundheit

Gesetzliche Krankenversicherer: Audi BKK, hkk Krankenkasse, Techniker Krankenkasse

Hörgerätemarken - Kundenurteil: Audifon, Hansaton, Signia

PKV-Vollversicherung Standardschutz: ARAG, Continentale, Hanse-Merkur

PKV-Vollversicherung Topschutz: Bayerische Beamtenkrankenkasse, Hallesche, UKV

Risikoleben-Versicherung: Baloise, Ideal Versicherung, Signal Iduna

Unfallversicherung: Alte Leipziger, Ideal Versicherung, Stuttgarter

Zahnzusatz-Versicherung: Allianz, DKV, Gothaer

Zusatzversicherung Ambulant: DKV, Gothaer, Signal Iduna

Zusatzversicherung Stationär: AXA, Ergo, HUK-Coburg

Haus & Alltag

Hausratsversicherung: InterRisk, LBN, Waldenburger Versicherung

Lebensmittel-Discounter - Kundenurteil: Aldi Süd, Lidl, Penny

Lebensmittelmärkte - Kundenurteil: Globus SB-Warenhäuser, Hit, Kaufland

Wohngebäude-Versicherung Topschutz: Domcura, GEV Grundeigentümer-Versicherung, Gothaer

Mobilität

Automobilclubs: Automobilclub KS, AvD, Mobil in Deutschland

KFZ-Direktversicherer - Kundenurteil: CosmosDirekt, Friday, HUK24

KFZ-Filialversicherer - Kundenurteil: DEVK, HUK-Coburg, WGV

Vergleichsportale Kfz-Versicherung: Check24, Verivox

Telekommunikation

Internetanbieter: 1&1, Eazy, Pÿur

Mobilfunkanbieter - Basis-Tarife: Fyve, Kaufland Mobil, Norma Connect

Mobilfunkanbieter - Flat-Tarife: Aldi Talk, Lidl Connect, Sim.de

Mobilfunkanbieter - Smartphone-Basis-Tarife: Blau, DeutschlandSIM, Edeka Smart

Mobilfunkanbieter - Smartphone-Komfort-Tarife: Aldi Talk, Lidl Connect, Kaufland Mobil

Triple-Play-Anbieter: 1&1, O2/Telefónica, Pÿur

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