Finanzprodukte des Jahres 2024

Aktuelle Innovationen aus der Finanzbranche - Sechs ausgezeichnete Produkte

Hamburg (ots)

Neuheiten aus dem Finanzsektor bleiben für Kundinnen und Kunden oftmals im Verborgenen. Für mehr Transparenz sorgt das Deutsche Institut für Service-Qualität, das alljährlich die Produktnovitäten der Branche unter die Lupe nimmt und die besten Innovationen auszeichnet.

Branchenweite Auswertung, sechs prämierte Produkte

Das Deutsche Institut für Service-Qualität analysierte die eingereichten Produkte von 256 einbezogenen Finanzinstituten. Die Auswertung erfolgte mit Fokus auf die Aspekte Innovation und Nutzen. Der Bewertungsgegenstand waren eingereichte Produkte, die im Zeitraum Januar 2023 bis Ende des Jahres 2024 auf dem deutschen Markt eingeführt wurden bzw. werden. Das DISQ führte die Untersuchung gemeinsam mit den Finanzexperten Carola Ferstl, Wirtschaftsjournalistin, und Prof. Dr. Sven Christiansen, Brand-University Hamburg und Geschäftsführer des Instituts für Quantitative Finanzanalyse, durch.

Wirtschaftsjournalistin Carola Ferstl: "Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Finanzwelt ein wahrer Dschungel. Die Auszeichnung bietet hier Orientierung und liefert spannende Neuheiten." Finanzexperte Prof. Dr. Sven Christiansen fügt hinzu: "Nutzwertige Finanzprodukte sollten in der Öffentlichkeit entsprechend wahrgenommen werden. Deshalb ist es so wichtig, Innovationen transparent zu machen."

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, resümiert: "Die Auszeichnung verdienen sich sechs Finanzprodukte, die in puncto Innovationskraft und Kundennutzen am stärksten überzeugen."

Sieger und ihre Produkte

Ausgezeichnet werden folgende Unternehmen (alphabetische Reihenfolge):

LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) - Produkt: "Festzins-Anleihe Klimaschutz"

L-Bank Baden-Württemberg (Landeskreditbank Baden-Württemberg) - Produkt: "InnoGrowth BW"

PSD Bank Hannover - Produkt: "Tiny House Finanzierung"

Santander Consumer Bank - Produkt: "Santander BestCard Basic"

Sparda Bank Berlin - Produkt: "BankCard" (Girocard und Mastercard Debitkarte)

Sparda-Bank München - Produkt: "Zukunftskredit"

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2.000 geschulte Testerinnen und Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Den Verbrauchern liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für ihre Kaufentscheidungen; Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.

