Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutscher Sport & Freizeit-Award 2023

Top-Anbieter aus Kundensicht - Premiere des Verbraucher-Awards - Preisträger in 30 Kategorien

Köln/Hamburg (ots)

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute erstmalig den Deutschen Sport & Freizeit-Award. Die Basis bildet eine große Verbraucherbefragung mit über 24.000 Kundenstimmen (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Neue Arbeitszeitmodelle wie die 4-Tage-Woche erleben auch hierzulande ihre Praxistaufe. Schon heute unbestritten: Ein Ausgleich zur Arbeit stärkt Motivation und Gesundheit der Menschen. Wenig verwunderlich, dass die Palette an Sport- und Freizeitangeboten breitgefächert ist - angefangen von Fitness-Studios über Sport-Flatrate-Anbieter bis hin zu Familien-Aktiv-Hotels, Indoor-Spielplätzen und Freizeitparks. Für mehr Transparenz sorgt ein neuer Award: Verbraucherinnen und Verbraucher bewerteten in 30 Kategorien und bestimmten damit die beliebtesten Sport- und Freizeitanbieter.

"Die Unternehmen erzielen eine hohe Kundenzufriedenheit - in allen Kategorien erreichen die bewerteten Anbieter im Schnitt ein gutes Ergebnis. Mit rund 84 Prozent positiven Urteilen überzeugen Angebot und Leistung besonders", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Service-Magazine: "Eine gute Work-Life-Balance spielt für viele eine zunehmend wichtige Rolle, sodass Sport und Freizeit stärker in den Fokus rücken. Der von ntv mitinitiierte Award beleuchtet das vielfältige Angebotsspektrum und würdigt die beliebtesten Unternehmen."

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Anbietern und Marken aus dem Bereich Sport und Freizeit untersucht. Im Fokus standen dabei die Meinungen zum Angebot und der Leistung sowie dem Kundenservice. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Qualität und Vielfalt der angebotenen Dienstleistung, Preis-Leistungsverhältnis, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. In das Gesamtergebnis floss zudem die Bereitschaft zur Weiterempfehlung der Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Die Befragten konnten je Kategorie nur einen Anbieter/eine Marke bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Dienstleistung sie genutzt hatten. Es gingen 24.039 Stimmen ein. Bewertungen erhielten 319 Anbieter; in die Auswertung gelangten 259 Unternehmen bzw. Marken, die mindestens 80 Verbrauchermeinungen erreichten.

Deutscher Sport & Freizeit-Award 2023

(Kategorien und Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)

Sport & Wellness

Bergsport (Marken): Patagonia, Schöffel, Vaude

Campingzubehör (Marken): Nordisk, Petromax, Thule

E-Bikes (Marken): Cube, Haibike, Ktm

EMS-Training: 25 Minutes, Bodystreet, EMS-Lounge

Fahrrad-Händler: B.O.C./Bikemax, Cube/Multicycle, Fahrrad XXL

Fitness-Studio-Ketten (regional) : John Reed Fitness, Just Fit, Venicebeach

Fitness-Studio-Ketten (überregional): Clever Fit, Injoy, Kieser Training

Laufsport (Marken): Asics, Brooks, Nike

Online-Fitnessanbieter: GetFit Fitness, Gymondo, Yogaeasy

Sportartikel-Shops: Decathlon, Globetrotter, Intersport

Sport-Flatrate-Anbieter: Gympass, Sportnavi.de, Urban Sports Club

Tennis (Marken): Babolat, Head

Thermen, Saunen & Erlebnisbäder: Badeparadies Schwarzwald in Titisee, Spreewelten, Therme Erding

Wassersport (Marken): Arena, Quiksilver, Scubapro

Wellness-Hotels: Grand Hotel Heiligendamm, Hotel Bareiss, Lanserhof Tegernsee

Freizeit & Reise

Campingplätze: Campingpark Kühlungsborn, Familienpark Senftenberger See, Südsee-Camp

Cluburlaub (Veranstalter): RIU, Robinson Club, TUI Magic Life

Erlebnisanbieter: Jochen Schweizer, Mydays

Familien-Aktiv-Hotels: Allgäuer Berghof, Feldberger Hof, Küstenperle Büsum

Ferien- & Sportcamps: Camp Adventure, Juvigo

Freizeitparks: Europa Park, Hansa Park, Heide Park Resort

Indoor-Erlebnissport-Ketten: Jump House, Superfly

Indoor-Spielplätze: Kids Country, Pepelino, Rabatzz!

Rund- & Erlebnisreisen (Veranstalter): Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, Schauinsland-Reisen

Seebäder in Deutschland: Kühlungsborn, St. Peter Ording, Zingst

Skigebiete in Deutschland: Oberstdorf Kleinwalstertal, Skigebiet Oberjoch, Skiliftkarussell Winterberg

Sport- & Aktivreisen (Veranstalter): Frosch Sportreisen, Karawane

Sport-Hotels: Aspria, Hotel Sonnengut, Hotel Zugbrücke Grenzau

Ticketshops: Eventim, Ticket Online, Ticketmaster

Wanderregionen in Deutschland: Allgäu, Erzgebirge, Schwarzwald

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

Original-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell