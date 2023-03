Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutschlands beliebteste Anbieter - Life & Living Award 2023

Verbraucher-Award rund um Wohnen, Haus und Garten - Feierliche Preisverleihung in 58 "Life & Living"-Kategorien

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen heute Deutschlands beliebteste Anbieter in den Bereichen Wohnen, Haus und Garten mit dem Life & Living Award 2023 aus. Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer großen Kundenbefragung, bei der rund 50.300 Stimmen von Verbraucherinnen und Verbrauchern eingingen. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Donnerstag, 23.03.2023, 18:35 Uhr).

Der Life & Living Award, der den Fokus auf Produkte und Dienstleistungen im häuslichen Umfeld richtet, wird alljährlich verliehen. Aktuell bewerteten die Kundinnen und Kunden insgesamt 650 Unternehmen beziehungsweise Marken. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Die Kundenurteile sind auf breiter Front erfreulich. Trotz der Unternehmensunterschiede erzielen sämtliche Kategorien und Branchen im Durchschnitt ein gutes Ergebnis. Verstärkt wird dieses Gesamtbild durch die hohe Kundenbindung: So würden sich nach eigenen Angaben gut 89 Prozent auch künftig wieder für den Anbieter oder die jeweilige Marke entscheiden."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Service-Magazine: "Die Rückbesinnung auf das heimische Umfeld ist ein Trend der letzten Jahre. Der Bedeutungsgewinn des eigenen Zuhauses spiegelt sich in diesem Award wider. Ausgezeichnet werden jene Marken und Unternehmen, die in diesem Spektrum für Zufriedenheit sorgen und das größte Vertrauen genießen."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel gingen 50.286 Kundenstimmen ein. Im Fokus stand zum einen die Gesamtzufriedenheit mit der Marke/dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebotsspektrum, Kundenservice, Image und Qualität des Produkts bzw. der Dienstleistung bildet. Zum anderen flossen die Wiederwahlabsicht und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 650 Unternehmen bzw. Marken. In die finale Auswertung gelangten jene 511, die mindestens 80 Kundenstimmen erreichten. Je nach Größe der Branche und Anzahl der bewerteten Anbieter werden pro Kategorie bis zu drei Preisträger ausgezeichnet.

Preisträger "Deutschlands Beliebteste Anbieter - Life & Living Award 2023"

Bauen & Ausbauen

Carports: Brüning-Carport, Siebau, Solarterrassen & Carportwerk (Carporte.de)

Dachziegel: Braas, Creaton, Wienerberger

Fenster & Türen: Heroal, Porta Fenster, Weru

Fertighäuser: Allkauf, Bien-Zenker, Scanhaus Marlow

Fertigkeller: Glatthaar Keller, Knecht, Südwest-Keller

Garagentore & Haustüren: Biffar, Heroal, Novoferm

Geländer: Gewa, Huero, Q-railing

Gewächshäuser: GFP Garten- & Freizeitprofi, Juliana Gewächshauscentrum, Vitavia

Massivhausbau: Arge-Haus, Heinz von Heiden, Helma

Sonnenschutzsysteme: Roma, Warema, Weinor

Treppen: Dolle, Fuchs-Treppen, Wiehl

Wintergärten & Terrassendächer: Masson, Schüco, Wikoma Wintergarten

Wand & Boden

Bodenbeläge Fliesen: Meissen Keramik, Steuler-Fliesen, Villeroy & Boch

Bodenbeläge Holz: Haro, Osmo, Parador

Bodenbeläge Textil: Infloor-Girloon, Tretford Teppich, Vorwerk

Tapeten: Erfurt & Sohn, Marburg, Rasch

Technik

Haushaltsroboter: Dyson, iRobot, Neato

Heiztechnik & Wärmepumpe: Buderus, Stiebel Eltron, Viessmann

Klimaanlagen: Daikin, Kältebringer, Toshiba Klimasysteme

Luftreiniger & Ventilatoren: Brandson, Dyson, Venta

Lüftung (Spezialisten): Helios, Maico, Systemair

Reinigungsgeräte & -systeme: Bosch, Kärcher, Vorwerk

Safes & Tresore: Burg-Wächter, Eisenbach Tresore, Hartmann Tresore

Smart-Home-Heizung: Controme, Eve Thermo, Tado

Smart-Home-Systeme: AVM (FRITZ!Box), Samsung (Smart Things), Telekom (SmartHome)

Solartechnik: Kyocera, Q Cells, Solarwatt

Wallboxen & Ladesäulen: ABL, Easee, WBC Wallbox Chargers

Wohnen & Einrichten

Audiotechnik: JBL, Sennheiser, Teufel

Badmöbel: Burgbad, Duravit, Pelipal

Betten & Matratzen: Bruno, Frankenstolz, Ruf Betten

Briefkästen & Außenausstattung: Frabox.de, Metzler, Mocavi

Home-Office-Einrichtung: fm Büromöbel, Inwerk, Palmberg

Kindermöbel: Geuther, Paidi, Roba

Kristallglaswaren: Nachtmann, Riedel, Zwiesel Glas

Licht & Leuchten: Brilliant, Paulmann, Steinel

Polstermöbel: Koinor, Rolf Benz, Stressless

Porzellanwaren: Kahla, Rosenthal, Villeroy & Boch

Raumtextilien: Gardinenbox.eu, Jab Anstoetz, Saum & Viebahn

Textilien Bad & Bett: Cawö, Irisette, Kleine Wolke

Wohnmöbel: Hülsta, Musterring, Rauch Möbel

Garten

Gartenhäuser & Pavillons: Butenas, Hansagarten24, Weka

Gartenmöbel: Kettler Home & Garden, Merxx, Siena Garden

Gartenpflegeprodukte: Compo, Seramis, Substral

Gartenroboter: Gardena, Husqvarna, Robomow

Rasenmäher: John Deere, Stihl, Wolf-Garten

Strandkörbe: Die Strandkorbprofis, Korbwerk, Mr. Deko

Teichbau: Hanako Koi, Heissner, Oase

Zäune & Tore: Alberts, Hema Zaunsysteme, Zaunzar

Freizeit Haus & Wohnen

Fitnessgeräte: Cardiostrong, Hammer, Sportstech

Grillgeräte: Landmann, Rösle, Weber

Heimtierbedarf: Catit, Furminator, Trixie

Kinderspielgeräte: BIG, Hudora, Wickey

Pools: Pool-Systems, Riviera Pool, Vario Pool System

Trampoline: Jumpmax Trampoline, Springfree Trampoline, Ultrasport

Whirlpools: Arebos, Jacuzzi

Dienstleister Haus & Wohnen

Essen auf Rädern: Gloria Menü-Bringdienst, Landhausküche, Meyer Menü

Private Wach- & Sicherheitsdienste: Piepenbrock Sicherheit, Securitas Deutschland, WISAG Sicherheit & Service

Reinigungsunternehmen: Geiger Facility Management, Götz-Gruppe, Piepenbrock

