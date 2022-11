Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutscher Bildungs-Award 2022

Beliebteste Bildungsanbieter - Verbrauchervotum aus rund 26.000 Kundenstimmen - Preisträger in 38 Kategorien

Köln/Hamburg (ots)

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute erstmalig den Deutschen Bildungs-Award. Die Basis bildet eine große Verbraucherbefragung mit rund 26.000 Kundenstimmen (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Lernen begleitet den Menschen sein Leben lang und entsprechend vielfältig ist das Spektrum an Bildungsangeboten für die unterschiedlichen Zielgruppen. Lernen für Kinder, Schule und Studium, berufliche Weiterbildung bis hin zu speziellen Bildungsangeboten - all dem trägt der Deutsche Bildungs-Award, der in diesem Jahr Premiere feiert, Rechnung: Verbraucherinnen und Verbraucher waren aufgerufen, Einrichtungen und Unternehmen in 38 Kategorien zu bewerten und damit die beliebtesten Bildungsanbieter zu küren.

"Das Angebot erwies sich als ein Garant für eine hohe Kundenzufriedenheit. Auffallend hoch ist auch die Weiterempfehlungsbereitschaft: Rund 82 Prozent der Befragten entschieden sich hier für eine positive Antwortoption", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Service-Magazine: "Als Nachrichtensender zeigen wir mit dem von uns mitinitiierten Award auf, welche Einrichtungen und Unternehmen auf dem breitgefächerten Bildungssektor aus Verbrauchersicht empfehlenswert sind. Dies kann auch als ein Beispiel dafür angesehen werden, dass Information und Bildung oft Hand in Hand gehen."

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit nicht-staatlichen Bildungsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Kosten, Leistungen, Qualität und Nutzen der Dienstleistungen/Portale/Produkte; Angebotsumfang und -spektrum, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. In das Gesamtergebnis floss zudem die Weiterempfehlungsbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Dienstleistung oder Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 25.894 Stimmen ein. Bewertungen erhielten 337 Anbieter; in die Auswertung gelangten 256 Unternehmen und Einrichtungen, die mindestens 80 Verbrauchermeinungen erreichten.

PREISTRÄGER "Deutscher Bildungs-Award 2022"

(alphabetische Sortierung)

Lernen für Kinder

Experimentier- & Lernbaukästen: Kosmos, Ravensburger

Lernspiele Kinder: Asmodee, Haba, Ravensburger

Wissensbücher Kinder: Frag doch mal die Maus, Was ist was?, Wieso? Weshalb? Warum?

Schule & Studium

Internate: Internatsgymnasium Marienau, Schule Birklehof - Privates Internat & Gymnasium, Schule Schloss Salem

Lern-Apps Schule & Studium (universell): Anton, Simpleclub, Studysmarter

Lern-Apps Schule & Studium (spezialisiert)**: Cabuu, Conni Lern-Apps, Einmaleins Mathe Trainer 1x1

Lernportale Mathe**: Mathegym, Realmath.de

Lernportale Naturwissenschaften: Leifiphysik, Lernort Mint

Lernportale Schüler (universell): Duden Learnattack, Sofatutor.com, Studyhelp

Live-Online-Lernkurse Schule & Studium: Abiweb.de, Pearson Stark, Studyhelp

Online-Portale für Lehrkräfte: Eduki, Medienportal (Siemens Stiftung), Raabits

Online-Portale für Studierende: E-fellows.net, Studis Online, Studycheck.de

Online-Shops Lehrerbedarf: Lehrer-Online, Lehrerwelt, Timetex

Online-Shops Schul- und Kitaausstattung: Conrad Education, Haba Pro Wehrfritz, Kita-Ausstatter.de

Private Hochschulen

Private Business Schools: FHM Fachhochschule des Mittelstands, Frankfurt School of Finance and Management, ISM International School of Management

Private Hochschulen (universell): Diploma Hochschule, Hochschule Fresenius, UE University of Europe for Applied Sciences

Private Hochschulen (spezialisiert): Bucerius Law School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Kuehne Logistics University

Private Hochschulen Medien & Künste: HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, Hochschule Macromedia

Private Hochschulen Technik: Provadis School of International Management and Technology, Technische Hochschule Georg Agricola

Berufliche Weiterbildung

Beratung Bildung & Beruf: Goldnetz, Struss & Claussen

E-Learning-Anbieter Weiterbildung: Haufe Akademie, Oncampus, Zeit Akademie

Heilpraktiker-Schulen: Deutsche Heilpraktikerschule, Paracelsus Heilpraktikerschulen, Thalamus Heilpraktikerschulen

Institute für berufliche Bildung: Haufe Akademie, Management Circle, WBS Training

IT & PC Weiterbildung: AS Computertraining, Lernstudio Barbarossa, PC-College

Vergleichsportale Weiterbildung: Fernstudiumcheck.de, Studycheck.de, Weiterbildung.de

Weiterbildung zum Coach: Dehner Academy, IfAP - Institut für Angewandte Psychologie, Institut für Bildungscoaching

Sprachen

Fremdsprachen-Wörterbücher: Langenscheidt, Leo, Pons

Lernportale & Apps Sprachen: Babbel, Duolingo, Rosetta Stone

Sprachlehrinstitute: Berlitz, Helen Doron English, Sprachschule aktiv

Sprachreise-Anbieter: Dialog Sprachreisen, GLS Sprachenzentrum, Travelworks

Weiteres Bildungsangebot

Bildungspodcasts & Sachhörbücher-Apps: Audible, Audio Now

Edutainment-Anbieter: Deutsches Museum, Klimahaus Bremerhaven, Miniatur Wunderland

E-Learning Bootsführerschein: Bootsfuehrerschein.de, Bootspruefung.de

E-Learning Instrumentalunterricht: Music2me, Open Music School

E-Learning Kfz-Führerschein: ADAC Führerschein-App, Fahrapp, Fahren-lernen.de

Fahrschulen: Academy Fahrschulen, Ferienfahrschule Zöllner, Fischer Academy

Lern-Apps Wissens- und Gehirntraining: Einstein Gehirntrainer, Neuronation Gedächtnistraining

Musikschulen: Greifmusic, Modern Music School, Musikschule Fröhlich

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

Original-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell