Es regnet Glückscents für unser politisches Glück

Aktion Glückscent

Stuttgart

Am Mittwoch, 17. August, regnet es Glückscents in Stuttgart. Mit etwa dreißigtausend auf den Wegen glitzernden Münzen wünscht die private AKTION GLÜCKSCENT jedem Menschen ein rundum schönes Leben. Der Glückscent ist zugleich ein Symbol dafür, dass wir unser Glück in die eigene Hand nehmen - auch unser politisches Glück.

AKTION GLÜCKSCENT ist Teil der zivilgesellschaftlichen Bewegung zur Förderung der Globalen Ziele der UN. Der Finanzier der Aktion, Joachim Ackva, erläutert: "Bisher agieren auf der globalen Ebene maßgeblich Regierungen, Konzerne und Großstiftungen. Sie vertreten naturgemäß parteiische Interessen. Dadurch mangelt es an der Unabhängigkeit unserer globalen Institutionen, die beispielsweise für Frieden, Gesundheit oder für den Erhalt der Biosphäre eintreten sollen. Wir empfehlen daher, dass jeder Mensch selbst aktiv am allgemeinen Glück mitwirkt, um gemeinsam Frieden und Freiheit in Wohlbefinden und in intakter Biosphäre zu erreichen."

In eine Gemeinschaftskasse aller Menschen bei den UN könnte jeder Mensch freiwillig ein Tausendstel seines Vermögens einzahlen. Das soll einen neuen UN-Dienstleister der Menschen ermöglichen, der sich strikt unparteiisch um das globale Allgemeinwohl kümmert. Aus dem Katalog der 17 UN-Ziele können jene gewählt werden, die uns Einzahlern persönlich wichtig sind. Das würde einem neuen UN-Weltkonto der Menschen erlauben, dem Willen der Zivilgesellschaft entsprechend zu handeln.

Wer hier dabei sein möchte, kann bereits in ein als gemeinnützig anerkanntes Pilot-Weltkonto einzahlen. Den ersten Einzahlern liegt das UN-Ziel 16 besonders am Herzen: Frieden, Recht und Freiheit. Welche weiteren Ziele vorne liegen und Informationen zu einem UN-Weltkonto sind im Internet unter aktion-glueckscent.de zu finden. Dort wird auch angeregt, selbst einige Euro in Cent zu tauschen und mit einem eigenen Geldregen aus Glückscents Freude zu verbreiten.

