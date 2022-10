Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutscher Fairness-Preis 2022

Verbrauchervotum: Deutschlands fairste Unternehmen - Preisträger in 63 Kategorien - Feierliche Preisverleihung

Faire Unternehmen begegnen der Kundschaft auf Augenhöhe, treten offen auf und sind verlässlich. Wer hier aktuell führend ist, zeigt ein Award: Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv vergeben heute den Deutschen Fairness-Preis 2022 in 63 Kategorien. Die Basis bildet eine große Verbraucherbefragung mit rund 65.000 Kundenstimmen. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Donnerstag, 27.10.2022, 18:35 Uhr).

Prämiert werden in diesem Jahr beispielsweise DHL (Paketdienste), Viactiv Krankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), Dr. Klein (Finanzberatung), Injoy (Fitness-Studios), Advocard (Rechtsschutzversicherungen), Panasonic (Unterhaltungselektronik), Schlaraffia (Betten & Matratzen) oder Vergölst (Freie Kfz-Werkstätten). "Zuverlässigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis waren zumeist die Garanten für eine hohe Kundenzufriedenheit. Dabei setzen die Preisträger in puncto Fairness Maßstäbe in ihrer Branche", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Service-Magazine: "Niemand kann besser über die Fairness von Unternehmen urteilen als deren Kundinnen und Kunden mit ihren persönlichen Erfahrungen. Das Verbrauchervotum macht den Fairness-Preis zu einer Auszeichnung, die über viele Branchen hinweg für Transparenz sorgt und eine wichtige Orientierungshilfe bietet."

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz untersucht. Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte, etwa Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von Absprachen, Kulanz bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und den Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 64.960 Kundenstimmen ein. Bewertungen erhielten 849 Anbieter; in die Auswertung gelangten 680 Unternehmen, die mindestens 80 Kundenmeinungen erreichten.

PREISTRÄGER "Deutscher Fairness-Preis 2022"

(alphabetische Sortierung)

Antivirus-Software-Anbieter: Avast, G Data, McAfee

Arbeitskleidung (Hersteller): Engelbert Strauss, Kox, Uvex

Autobanken: Opel Bank, Peugeot Bank (PSA Bank Deutschland), Toyota Kreditbank (Toyota Financial Services)

Autohändler: Ahg, Graf Hardenberg, Rosier

Autovermieter: Europcar, Hertz, Sixt

Autowaschanlagen: Clean Car, Kärcher Clean Park, Mr. Wash

Baby-/Kleinkindausstatter: Baby1one (Babyone.de), Babymarkt.de, Mytoys

Baufinanzierung Filialbanken: Commerzbank, Hypovereinsbank, Sparda-Bank West

Bausparkassen: Alte Leipziger Bauspar, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Debeka Bausparkasse

Bestattungsunternehmen überregional: Friedwald, Mymoria

Betten & Matratzen: Betten-ABC, MFO Matratzen, Schlaraffia

Catering-Unternehmen: Aramark, Compass Group, Dussmann

Computer-Hersteller: Acer, Asus, Medion

Direktversicherer: Allianz Direct, Hannoversche, HUK24

Drohnen/Quadrocopter: DJI, Revell

ETF-Anbieter: BNP Paribas, iShares, Xtrackers

Fahrrad-Hersteller: Canyon, Diamant, Pegasus

Finanzberatung: Dr. Klein, Formaxx, Interhyp

Fitness-Studios: Bodystreet, Injoy, McFit

Fluggesellschaften: Condor, Eurowings, TUI fly

Fondsgesellschaften: Allianz Global Investors, Hansainvest, Union Investment

Fotostudios: Sceneline, Studioline

Gartenmärkte: Blumen Risse Gartencenter, Dehner Gartencenter, Grün erleben

Gasanbieter regional: EMB, Enso, ESB Energie Südbayern

Gasanbieter überregional: 123energie, Gasag, SWM Stadtwerke München

Gesetzliche Krankenversicherer: AOK Plus, SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, Viactiv Krankenkasse

Giro- und Jugendkonten: BW-Bank, GLS Bank, Hypovereinsbank

Handy-/Elektronikversicherungen: Hepster, Schutzbrief24, Wertgarantie

Haushaltsgeräte: Bosch, Miele, Severin

Internetanbieter: 1&1, Easybell, EWE

Juweliere: Fossil, Juwelier Kraemer, Wempe

Kfz-Vertragswerkstätten: Vertragswerkstatt Ford, Vertragswerkstatt Hyundai, Vertragswerkstatt Peugeot

Kfz-Werkstätten (freie): Bosch Car Service, Pitstop, Vergölst

Kinderwagen & Zubehör: Abc Design, Emmaljunga, Maxi-Cosi

Koffer/Reisegepäck: Eastpak, Hauptstadtkoffer, Samsonite

Kreditkarten (Emittenten): American Express, Barclays, DKB Deutsche Kreditbank

Kreuzfahrtveranstalter (Flusskreuzfahrten): 1AVista, A-Rosa, Nicko Cruises

Kreuzfahrtveranstalter (Hochseekreuzfahrten): AIDA Cruises, Hapag-Lloyd Cruises, MSC Cruises

Kundenkreditkarten: Amazon.de Visa Karte, Ikea Kreditkarte, Tchibocard Plus

Mobilfunkanbieter: Aldi Talk, Lidl Connect, Tchibo mobil

Online-Broker (Spezialisten): Finanzen.net Zero, Onvista Bank, Trade Republic

Online-Druckereien: Cewe.de, Flyeralarm, Wir-machen-Druck.de

Paketdienste: DHL, Hermes

Personaldienstleister: Dekra Arbeit, I.K. Hofmann, Manpowergroup

Premium-TV-Anbieter: Joyn/Joyn+, Telekom Magenta TV, Waipu.tv

Privatbanken: Berenberg, Donner & Reuschel, Hauck Aufhäuser Lampe

Private Krankenversicherer: Debeka, Hanse-Merkur, SDK

Rechtsschutzversicherungen (Spezialisten): Advocard, Deurag, KS/Auxilia

Reiseveranstalter: Alltours.de, L'tur, TUI.com

Schulranzen & Zubehör: Ergobag, Sammies by Samsonite, Step by Step

Smartphone-Werkstätten: EDV Repair, McRepair, Phone Service Center

Sparkassen: Die Sparkasse Bremen, Kreissparkasse Köln, Nassauische Sparkasse

Sport-Flatrate-Anbieter: Hansefit, Sportnavi.de, Urban Sports Club

Stromanbieter regional: Entega, ESB Energie Südbayern, Stadtwerke Stuttgart

Stromanbieter überregional: 123energie, E wie einfach, Yello Strom

Tankstellenshops: Jet, Star, Total

Textiler Mietservice: CWS, Elis, MEWA

Unterhaltungselektronik: Medion, Panasonic, Soundcore by Anker

Versicherer mit Vermittlernetz: Debeka, DEVK, SV Sparkassenversicherung

Videokonferenzsysteme-Anbieter: Cisco, Pascom, Poly

Volks- und Raiffeisenbanken: Sparda-Bank Berlin, Sparda-Bank Hamburg, Sparda-Bank West

Wäsche & Strümpfe: Hudson, Mey, Schiesser

Wohnmobile/Wohnwagen: Dethleffs, Hymer, Weinsberg

