Deutsches Institut für Service-Qualität

Finanz-Award 2022

Top-Unternehmen in puncto Leistungen und Service - Zehnte Auflage des renommierten Branchen-Awards

Hamburg/Köln/Frankfurt (ots)

Das Deutsche Institut für Service-Qualität, die FMH-Finanzberatung und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Finanz-Award 2022. 35 Unternehmen sichern sich die renommierte Branchen-Auszeichnung, die in diesem Jahr in zehnter Auflage verliehen wird (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Die Siegerliste deckt die Bandbreite der Finanzbranche ab. Zu den prämierten Unternehmen zählen im Bereich Geldanlage etwa Weltsparen sowie Zinspilot und in den Bereichen Gehalts- bzw. Geschäftskonten unter anderem Commerzbank, Comdirect und DKB Deutsche Kreditbank. In der Kategorie Kreditkarten können zum Beispiel Hanseatic Bank und Payback überzeugen. Bei den Bausparkassen werden etwa Alte Leipziger Bauspar und Signal Iduna Bauspar ausgezeichnet. Im Bereich Baufinanzierung sind Unternehmen wie 1822direkt und Interhyp führend und in der Kategorie Robo-Advisor sichern sich unter anderem Growney und Smavesto den Award.

Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung: "Die ausgezeichneten Unternehmen punkten mit überzeugenden Zinsen und Leistungen - und zwar nicht punktuell durch Aktionsangebote, sondern dauerhaft, wie die langfristige Untersuchung belegt." Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "Neben den leistungsstarken Produkten zeichnen sich die 35 Preisträger des Finanz-Awards auch durch einen überdurchschnittlichen Service aus."

Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Ratgeber-Magazine: "Der Finanz-Award sorgt für Transparenz und stellt eine wichtige Orientierungshilfe dar - ein Anliegen, das ntv seit jeher mit seiner verbrauchernahen und unabhängigen Berichterstattung verfolgt."

Die Finanzprodukte und -unternehmen analysierte das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit der FMH-Finanzberatung und dem Nachrichtensender ntv. Die FMH-Finanzberatung ermittelte über einen sechsmonatigen Zeitraum die Leistungen von 355 Unternehmen aus dem Finanzsektor in zehn großen Produktbereichen - von der Geldanlage über Ratenkredite bis hin zur Baufinanzierung. Die besten Unternehmen wurden zudem einem umfassenden Servicetest unterzogen. Grundlage bildeten verdeckte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Tests) sowie Analysen des Online-Service der Anbieter. Die Auswertung umfasste rund 2.650 Konditionen-Datensätze und über 1.250 Servicekontakte.

PREISTRÄGER FINANZ-AWARD 2022

Produktbereiche/Preisträger (alphabetisch)

Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen)

1822direkt, Comdirect, ING, Interhyp, Postbank

Bausparkassen

Alte Leipziger Bauspar, LBS Ost, LBS Saar, Signal Iduna Bauspar

Crypto-Sparpläne

Comdirect, Finanzen.net zero

Depotbanken

Comdirect, Finanzen.net zero, Maxblue, Scalable Capital

Gehaltskonten

Comdirect, Commerzbank, Hypovereinsbank, Norisbank

Geldanlage (Tagesgeld, Festgeld, EU-Tagesgeld, EU-Festgeld)

Akbank, Cronbank, NIBC Direct, Umweltbank, Weltsparen, Zinspilot

Geschäftskonten

Commerzbank, Deutsche Skatbank, DKB Deutsche Kreditbank, FYRST DB Privat- und Firmenkundenbank, N26, Targobank

Kreditkarten

Bank Norwegian, Hanseatic Bank, Payback, TF Bank

Ratenkredit (Ratenkredit, Autokredit)

Bank of Scotland, Comdirect, ING

Robo-Advisor

Easyfolio, Evergreen, Growney, Smavesto

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ/ntv/FMH

Original-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell