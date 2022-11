Moët & Chandon

Ein Toast für Natur und Nachhaltigkeit

In einer glamourösen Gala mit vielen VIPs spendet Moët & Chandon 1.743 Bäume und unterstützt den Verein Bergwald e.V.

Berlin (ots)

Anmoderation:

Eine spektakuläre Feier fand gestern Abend im Bärensaal in Berlin statt. Das Champagnerhaus Moët & Chandon hatte zu einer glamourösen und eleganten Dinner-Party geladen. Unter den 170 Gästen waren unter anderem Lucas Bravo, Netflix-Star aus der Serie "Emily in Paris", die Schauspielerin Phoebe Dynevor, bekannt aus "Bridgerton", Lars Eidinger, Moritz Bleibtreu, Emilia Schüle oder der britische Popstar James Arthur. Schon im zweiten Jahr präsentiert das Champagnerhaus in mehr als 20 Städten weltweit dieses zauberhafte Spektakel und tut dabei noch gutes für Umwelt und Natur - insgesamt 1.743 Bäume werden für den Verein Bergwaldprojekt e.V. gespendet. Im Mittelpunkt steht immer der "Toast for a Cause" - also der Toast für den guten Zweck, denn die Bewahrung der Natur und der Ressourcen ist Moët & Chandon ein ganz besonderes Anliegen, unterstreicht Dejan Popovic, Marketing Manager Moët & Chandon:

O-Ton Dejan Popovic:

Es ist wichtig für Moët & Chandon, weil die Marke natürlich von dem Weinbau lebt. Von einem Produkt, das aus der Natur entsteht. Und demzufolge setzen wir uns stark dafür ein, diese Natur zu erhalten. Das heißt, eine gesunde Vegetation ist für die Trauben sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir uns dem verschrieben entsprechend Bäume zu pflanzen. Denn Bäume tragen natürlich auch dazu bei, dass unsere Trauben in einem perfekten Klima wachsen können und deswegen unterstützen wir das Projekt. (0:25)

Die Spende ging an das Bergwaldprojekt e.V., ein Verein zum Schutz, Erhalt und zur Pflege des Waldes mit Sitz in Würzburg. Das Bergwaldprojekt arbeitet mit Freiwilligen in Wäldern, Mooren und Freilandbiotopen an verschiedenen Orten in Deutschland. Ziel ist es, die vielfältigen Funktionen der Ökosysteme zu erhalten und die Öffentlichkeit zu einem verträglichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu bewegen Die 1.743 Bäume symbolisieren das Gründungsjahr des Champagnerhauses. Gepflanzt werden sie im Nordosten von Berlin und ermöglichen den naturnahen Umbau vom Kiefern- zum Buchenwald, der sich positiv auf die Bodenzusammensetzung auswirkt. Aber nicht nur Bäume wurden gespendet - mit dem "Toast for a Cause" wurde Geld für die Durchführung von Projektwochen zum Thema Aufforstung der Berliner Wälder in Berlin Alt-Tegel unterstützt. Und entsprechend gut kam die Aktion bei den geladenen Promis wie Moritz Bleibtreu, Sylvie Meis, Daniel Brühl, Emilia Schüle oder Tom Beck an:

O-Ton Promi Umfrage:

Tom Beck: Das ist natürlich der beste Weg sowas zu kombinieren. Also das Zusammensein zu feiern und gleichzeitig auch noch was für die Umwelt und die Nachhaltigkeit zu tun. Das ist natürlich eine tolle Aktion. Emilia Schüle: Ich finde sowas unheimlich wichtig. Eigentlich alles, was heute passiert muss Hand in Hand gehen mit Nachhaltigkeit. Wir wissen ja mittlerweile, dass die 1,5 Grad Erderwärmung gar nicht mehr zu halten sind und wir spüren es mittlerweile ja auch alle. Also das war der wärmste Oktober seit Aufzeichnung. Insofern - jeder muss anpacken! Daniel Brühl: Das ist ein tolles Zeichen von Moët & Chandon, weil wir jetzt alle wahnsinnig viel tun müssen. Und selbst dann wissen wir nicht, ob wir hinterherkommen werden. Das ist die bittere Erkenntnis, die wir jetzt alle erleben mussten. Also auch nicht nur im Süden, wo ich jetzt mehr Zeit verbringe, in Spanien, wo ich das hautnah miterlebt habe, weil ich jetzt auf dem Land lebe und man da ein ganz anderes Bewusstsein bekommt, wie es den Pflanzen, den Tieren und den Menschen vor allem geht. Und das ist auch in Deutschland jetzt gerade ein riesiges Thema. Gerade hier in Berlin und im Osten Deutschlands. Deswegen finde ich es super von Moët & Chandon, das jetzt zu tun. Sylvie Meis: Ich finde es toll von Moët & Chandon zu sagen, hey wir machen das Leben schöner mit Champagner, aber uns ist es auch wichtig, dass man daran denkt, was man Gutes tun kann. Ich finde es so wichtig, dass wir nicht vergessen, dass die Wälder unsere Aufmerksamkeit und unseren Schutz brauchen. Es ist schon viel zu viel passiert. Und solche Veranstaltungen sind eine tolle Gelegenheit da nochmal Licht drauf zu werfen. Moritz Bleibtreu: Ich finde es immer eine super Sache, wenn man diese beiden Dinge - den guten Zweck und den Spaß - miteinander verbindet. Aber das eine schließt das andere nicht aus, man kann auch einfach mal so Spaß haben oder einfach mal so Bäume pflanzen. (01:40)

Alec Völkel, der Sänger von The Boss Hoss überlässt das Bäume pflanzen allerdings lieber anderen...

O-Ton Alec Völkel

Ich lasse lieber Bäume pflanzen. Aber ich find das super, dass wir das heute sozusagen am Glas unterstützen können. Ich mag die Natur natürlich, aber ich habe keinen grünen Daumen, wenn ich ehrlich bin. (0:07)

Natürlich kam neben dem guten Zweck auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Das absolute Highlight war der exklusive Auftritt des britischen Sängers und Musikers James Arthur. Sylvie Meis ist großer Fan und war total begeistert:

O-Ton Sylvie Meis

Ich finde es toll ihn live zu sehen. Er hat eine unglaubliche Stimme und ich bin ein Riesenfan. (0:06)

Abmoderation:

Im Bärensaal in Berlin fand gestern Abend die glamouröse Dinner-Party "Effervescence" von Moët & Chandon statt. Mit der Aktion "Ein Toast für Natur und Nachhaltigkeit" unterstützt das Champagnerhaus das Bergwaldprojekt e.V. aus Würzburg und spendet neben Geld, 1.743 Bäume für die Aufforstung der Berliner Wälder.

