The EAGLES Charity Club überschreitet 50-Millionen-Euro-Spende-Marke und präsentiert neue Website

Kurz vor dem Jahreswechsel beschenkt sich der EAGLES Charity Club selbst mit einer großartigen Botschaft: In 32 Jahren Vereinsgeschichte haben die EAGLES die magische Grenze von 50 Millionen Euro an Spendengeldern überschritten. Diese beachtliche Summe wurde im Rahmen zahlreicher EAGLES-Veranstaltungen, Galas sowie EAGLES unterstützter Events gesammelt und seit Gründung an eine Vielzahl gemeinnütziger Organisationen weitergegeben.

Der Erfolg der EAGLES basiert nicht zuletzt auf dem starken Netzwerk engagierter Mitglieder. Zu ihnen zählen unter anderem Sportgrößen und Stars wie Felix Neureuther, Rudi Völler, Rea Garvey, Vicky Leandros oder Otto Waalkes, die sich gemeinsam mit vielen weiteren Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und Wirtschaft für den guten Zweck einsetzen.

Christian Neureuther, Mitgründer und Präsident des EAGLES Charity Clubs, erklärt dazu:

"50 Millionen Euro an Spendengeldern zu erreichen, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und Stolz. Dieser Erfolg ist nur möglich durch das außergewöhnliche Engagement unserer Mitglieder, Partner und Unterstützer. Gemeinsam zeigen wir seit über drei Jahrzehnten, wie viel man bewegen kann, wenn Menschen mit Herz und Leidenschaft zusammenstehen."

Dieser besondere Moment markiert nicht nur einen bedeutenden Erfolg für das soziale Engagement der EAGLES, sondern bildet zugleich den idealen Anlass für einen weiteren wichtigen Schritt in die Zukunft: den Relaunch der EAGLES-Website.

Gemeinsam mit Hochwarth IT wurde eine moderne, benutzerfreundliche Online-Präsenz entwickelt, die umfassende Einblicke in die Arbeit des Vereins bietet. Die neue Website, zu finden unter eagles-charity.de, informiert übersichtlich über aktuelle und kommende Events, Spendenprojekte sowie die Mitglieder des EAGLES Charity Club e.V. und unterstreicht den Anspruch des Vereins auf Transparenz, Aktualität und zeitgemäße Kommunikation.

Mit dem neuen digitalen Auftritt und dem Erreichen der 50-Millionen-Euro-Marke setzt der EAGLES Charity Club ein starkes Zeichen für nachhaltiges Engagement, Gemeinschaft und soziale Verantwortung - heute und in Zukunft.

EAGLES-Gründer und Ehrenpräsident Frank Fleschenberg: "dass aus dieser kleinen Idee einmal etwas so Großes entsteht - das hätte ich nicht gedacht".

