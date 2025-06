Eagles Charity Golf Club e.V.

7. FCR EAGLES Masters Toskana 2025

Gavorrano, Italien (ots)

Es ist mittlerweile eine schöne Tradition zu Pfingsten für einige Prominente: Den Sommer in der sonnigen Toskana genießen und gleichzeitig Gutes tun! Immobilien-Unternehmer Falk Raudies und seine Frau Andrea hatten zum siebten Mal zu ihrem Charity-Golfturnier "FCR EAGLES Masters" geladen - wie immer nach Italien, genauer gesagt ins idyllische Hotel "Il Pelagone Hotel & Golf Resort" in der Provinz Grosseto im Süden der Toskana. Gesportelt und gefeiert wurde wie immer für den guten Zweck: Der Erlös der viertägigen Veranstaltung kam der "FCR Andrea & Falk Charity Foundation" zugute. Bis zum Ende der Veranstaltung kamen 71.495 Euro zusammen die in das Schulprojekt "FCR EAGLES International School" in Südafrika fließen.

Viele Mitglieder des EAGLES Charity Club e.V. waren wieder mit dabei, darunter u.a. Sänger Sasha mit seiner Frau Julia, das Volksmusikduo Marianne & Michael, Fechterin Britta Heidemann, Ex-Ski-Ass Michaela Gerg mit ihrem Partner Achim Winter, der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, Biathlon-Ass Michael Greis, Langlauf-Profi Tobias Angerer mit seiner Frau Romy, Golf-Pro Martina Eberl sowie Hochsprung-Legende Carlo Thränhardt. Und zur großen Freude der Teilnehmer war dieses Mal auch Frank Fleschenberg, der Gründer der EAGLES und mittlerweile Ehrenpräsident des Vereins, mit nach Italien gereist.

Das Motto der Veranstaltung "La Dolce Vita". Für musikalische Stimmung sorgten der Musiker und EAGLES-Mitglied Sasha sowie die Formation Impulso Tenors mit ihren großartigen Balladen.

