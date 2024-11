Eagles Charity Golf Club e.V.

hiPure EAGLES Präsidenten Cup in Costa Navarino in Griechenland

Griechenland - Costa Navarino (ots)

Sporteln und Gutes tun in Griechenland!

Michael Patrick Kelly, Franziska van Almsick, Vicky Leandros, Franziska Knuppe, Christian Neureuther, Marianne & Michael, Frederick Lau, Ireen Sheer, Ralf Rangnick, Olaf Malolepski: Saison-Abschluss der EAGLES mit vielen VIPs - Prominente sammelten beim "hiPure EAGLES Präsidenten Cup" 360.000 Euro für den guten Zweck!

Kühles Herbstwetter in München, und tschüss! Zahlreiche Prominente, darunter viele Mitglieder des "EAGLES Charity Club e.V.", reisten Anfang November nach Griechenland. Genauer gesagt ins traumhafte "The Westin Resort" in Costa Navarino. Dort fand der hiPure EAGLES Präsidenten Cup" statt, der alljährliche Saison-Abschluss und zugleich das Highlight im Eventkalender der EAGLES. Mit einer vollbesetzten Sondermaschine ging es am Donnerstag in die griechische Provinz Messenien am südwestlichen Peleponnes - und wie immer waren zahlreiche VIPs an Bord! In diesem Jahr konnten die Präsidenten, Christian Neureuther und Anke Huber, bei der viertägigen Benefiz-Veranstaltung u.a. Schwimm-Star Franziska van Almsick, Top-Model Franziska Knuppe, das Volksmusik-Duo Marianne und Michael, Ralf Rangnick (Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft), Sänger Olaf Malolepski ("Die Flippers") und Schauspieler Frederick Lau begrüßen. Sängerin Vicky Leandros, Ireen Sheer und Sänger Michael Patrick Kelly sorgten für musikalische Highlights.

Drei Tage lang konnten die Gäste angenehme Temperaturen um die 20 Grad Celsius, frische Meeresluft, kilometerlange Sandstrände, versteckte Buchten und traumhafte Golfplätze genießen - sporteln und vor allem viel Gutes zu tun: Bei den beiden Abend-Events, der "EAGLES Gala" am Freitag und beim "Griechischen Abend" am Samstag (Dresscode: "weiß-blau"), wurden Spenden gesammelt und auch zahlreiche Spendenschecks vergeben.

Diese gingen in diesem Jahr an die "Stiftung Deutsche Sporthilfe", deren stellv. Vorsitzende Franziska van Almsick ist, an die "Franz Beckenbauer Stiftung" (unterstützt Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind), vertreten durch Unternehmer Winfried Rothermel, die "Matze Knop-Stiftung" (kümmert sich schwerpunktmäßig um Kinder mit lebenseinschränkenden Krankheiten in Matze Knops westfälischer Heimat in Lippstadt) und die "Ralf Rangnick Stiftung" (Ziel ist es, Kindern unabhängig vom sozialen Status eine Chance auf freie Entfaltung zu geben). Michael Patrick Kelly nahm den Scheck für die Stiftung "Art Helps" entgegen und Moderator Wolfgang Schulze-Erdel für die "NCL-Stiftung", die sich für an der Kinderdemenz NCL erkrankte Kinder stark macht. Am Ende der Veranstaltung gab es eine sensationelle Spendensumme zu feiern, denn insgesamt kamen 360.000 Euro für den guten Zweck zusammen!

Am Freitagabend beim "Gala Abend" trat Michael Patrick Kelly auf und begeisterte die Gäste mit seinem rund halbstündigen Privatkonzert. Er war erstmals bei einer Charity-Veranstaltung der EAGLES dabei. "Das allererste Mal, dass ich von den EAGLES gehört habe, war vor fünf Jahren: Von Rainer Bach, der damals bei mir im Team von "The Voice of Germany" gesungen hat. Wir haben uns gestern am Flughafen wieder gesehen und dann spontan entschieden, heute Abend gemeinsam "Country Rose" zu singen. Dass ich heute hier bin, ist über einen Freund entstanden, aber auch Rea Garvey hatte mir schon von der großartigen Arbeit der EAGLES erzählt. Das Anliegen der EAGLES muss man einfach supporten", so Kelly. Er bekam an diesem Abend einen Scheck in Höhe von 50.000 Euro überreicht und spontan spendeten noch zahlreiche Gäste im Saal, so dass letztendlich 70.000 Euro zusammen kamen: "Die heutige Spende wird in die Stiftung "Art Helps" fließen, mit der ich schon Jahre viele Jahre zusammenarbeite. Mit dem Geld werden wir Menschen in der Ukraine, vor allem Kinder in Kiew, in den nächsten Monaten unterstützen können. "Art Helps" organisiert unter anderem kreative Workshops für die Kinder und Jugendlichen." Bei den EAGLES geht es sportlich zu - wie sportbegeistert ist er? "Ich bin früher Marathon gelaufen und habe Kampfsport gemacht, vor allem Thai Boxen. Im Moment mag ich Konditions- und Krafttraining sowie Kickboxen." Golf? "Ich muss zugeben, Minigolf ist eher meins. Oder Tischtennis", meinte er schmunzelnd.

Am Samstag sorgten dann gleich zwei Powerfrauen für Stimmung: Ireen Sheer und Vicky Leandros. Für beide war es ein besonderer Abend! "Ich freue mich immer, in meiner wunderschönen griechischen Heimat zu sein. Das ist für mich immer ein Highlight", so Vicky Leandros, die vor acht Wochen im ausverkauften Herodes Atticus vor 5000 Zuschauern ein Konzert gab, wie sie erzählte. Ihren Hit "Ich liebe das Leben" widmete sie EAGLES-Gründer Frank Fleschenberg: "Ich bin seit vielen Jahren EAGLES-Mitglied und bin in Costa Navarino bereits vor zehn Jahren aufgetreten", erzählte sie. Sie war bestens gelaunt und energiegeladen. In der vorvergangenen Woche hatte sie aus gesundheitlichen Gründen zwei Konzerte ihrer Tournee verschieben müssen. Wie geht es ihr gesundheitlich? "Ich hatte einen schweren Infekt, aber jetzt bin ich wieder fit! Jetzt freue ich mich auf mein wunderbares Weihnachtskonzert auf Gut Basthorst am 22. November und unsere traditionelle Christbaum-Auktion mit vielen Unterstützern aus meinem Freundeskreis, wie Udo Lindenberg, H.P. Baxxter und Léa Linster", erzählte sie.

Ireen Sheer trat für den guten Zweck auf, obwohl sie im Vorjahr ihre Karriere beendet hatte: "Das ist heute eine große Ausnahme", betonte sie. "Ich bin den EAGLES so lange verbunden und konnte deshalb nicht nein sagen. Ich muss sagen, das Publikum fehlt mir." Langweilig wird es ihr aber nicht: "Mein Mann und ich reisen viel, spielen Golf und sind oft auf unserem Boot auf den Seen rund um Berlin unterwegs."

Sportfans kamen wieder voll auf ihre Kosten! Wie schon in den beiden Vorjahren gab ein abwechslungsreiches Sport- und Unterhaltungsprogramm, welches großen Anklang fand. Für Golf-Liebhaber gab es eine Experience mit Golf-Pro Stephan Gandl und ein Golftraining mit Martina Eberl, aber auch Nicht-Golfer wurden wieder glücklich. Sie konnten an einer Radtour und an einer Küstenwanderung teilnehmen und wie in den Vorjahren gab es auch wieder ein Tennisturnier unter der Leitung von Anke Huber, an dem auch Franziska van Almsick teilnahm: "Ich bin sei diesem Jahr EAGLES-Mitglied und bin zum zweiten Mal beim Präsidenten Cup dabei, erstmals in Costa Navarino", so Franziska van Almsick. "Ich spiele immer noch kein Golf, freue mich aber, hier Tennis mit Anke Huber auszuprobieren." Sie freute sich dann auch über den Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro für die "Stiftung Deutsche Sporthilfe": "Ich bin seit zwölf Jahren Botschafterin und freue mich, dass die EAGLES sich hier für den guten Zweck treffen und viel bewegen. Man muss etwas tun für den Sport in Deutschland", betonte sie. "Wichtig sind vor allem auch Niederlagen denn davon habe ich immer mehr gelernt als von den Siegen."

Erstmals mit dabei war Franziska Knuppe (kam mit ihrem Mann Christian Möstl), die mit Norbert Dobeleit durch den Gala-Abend führte. Sie kam einen Tag später und direkt von der Bambi-Verleihung in München: "Ich hatte meinen Mann zum Golfen schon vorgeschickt. Wir sind zum ersten Mal beim Präsidenten Cup dabei und ich freue mich, dass ich gleich bei meiner Premiere hier die Gala moderieren darf." Am Samstag führte dann Matze Knop durchs Programm und ging den Gästen an den Geldbeutel. Er durfte zum Ende des Abends einen Scheck in Höhe von 25.000 Euro für seine "Matze Knop-Stiftung" entgegen nehmen.

Ralf Ragnick bekam 43.000 Euro für seine eigene Stiftung, die er vor acht Jahren ins Leben rief: "Damals haben mir alle abgeraten, da eine Stiftung mit so viel Arbeit verbunden ist", erinnerte er sich schmunzelnd. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit: "Es ist ein Zwei-Generationen-Projekt. Ziel ist es, Kinder und Senioren zusammen zu bringen, den vor allem in den Großstädten vereinsamt die ältere Generation - die junge Generation kann viel von ihr lernen."

In diesem Jahr wurde bei der Veranstaltung auch der künstlerische Aspekt berücksichtigt: Es gab einen Workshop mit Künstler Alexander Höller, der erstmals bei der Gala mit dabei war. "Toll, dass hier bei den EAGLES Menschen sind, die anderen Menschen helfen, die weniger gute Chancen im Leben haben", lobte der Künstler, der sein Werk "Smile" versteigerte. Die vergoldete Tomaten-Skulptur "Marmande" von Künstler HERMANN vom österreichischen Bodensee brachte 6.000 Euro. Für ein Wohnzimmerkonzert mit Jan-Josef Liefers und Anna Loos wurden 38.000 Euro hingelegt. Schauspieler Frederick Lau half bei der Versteigerung von zwei Tickets für die Verleihung des "Deutschen Filmpreises" mit, die Oscar-Preisträger Florian Gallenberger gestiftet hatte und die für 26.500 Euro versteigert wurden.

EAGLES-Präsident Frank Fleschenberg konnteaus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein, grüßte aber die Gäste via Livestream aus dem "fast verschneiten München": "Man kann eben nicht alles haben im Leben", meinte er schmunzelnd. "Ich wünsche allen Teilnehmern alles Gute und viel Gesundheit."

"Das Wichtigste ist, dass der Geist von Fleschi weiterlebt", betonte Christian Neureuther, der sich mit Anke Huber über die gelungene Veranstaltung freute. Für ihn war es der erste Präsidenten Cup in seiner Funktion als Präsident der EAGLES: "Ich habe Frank Fleschenberg versprochen, dass ich das in seinem Sinne weiterführe", erzählte er. Er freute sich nach dem Ende der Golfsaison schon auf den Beginn der Skisaison: "Bei aller Liebe zum Golfball - ich liebe auch die Schneekristalle." Sein Sohn, Ski-Ass Felix Neureuther, war in diesem Jahr nicht dabei: "Er ist in Südafrika." Stellvertretend für seinen Sohn Felix nahm Christian Neureuther den Scheck in Höhe von 25.500 Euro für dessen Projekt "Beweg Dich schlau!" entgegen - eine Spende von Unternehmer Michael Erl. "Toll, wie sich die nächste Generation engagiert", lobte Neureuther.

Marianne und Michael sind Stammgäste bei den EAGLES und waren dieses Mal schon ein paar Tage früher angereist, um die lauen Temperaturen in vollen Zügen zu genießen: "In den letzten zwei Jahren, nach Michaels Schlaganfall, haben wir kein Golf gespielt. Jetzt haben wir im Herbst einen Golfkurs gemacht und konnten unsere neu erlernten Golfkünste jetzt unter Beweis stellen. Ganz nach dem EAGLES-Motto "Spielend helfen". Wir haben danach im Hotel Schafkopf gespielt - einfach herrlich."

Neu war in diesem Jahr der Titel des Events, denn erstmals war der Namensgeber das vegane Mikronährstoffkonzentrat "hiPure", das die Gäste rund um die Uhr genießen konnten. Christian Neureuther und Anke Huber zeigten sich gerührt über die Spendensumme und die vielen engagierten Teilnehmer und weiteren Sponsoren, die die Veranstaltung möglich gemacht hatten: "Schon seit 31 Jahren engagieren sich prominente Persönlichkeiten und Unternehmer für die EAGLES, um für den guten Zweck Spenden zu sammeln. Seither konnten wir bereits eine Summe von 44 Millionen Euro an Menschen und Institutionen weiterreichen, um in der Not zu helfen. Die EAGLES sind einzigartig, so etwas gibt es sonst nirgends mehr", betonte Anke Huber. "Auch das Rahmenprogramm mit anderen Sportarten wie Golf wird gut angenommen: Tennis hatten wir dieses Jahr bereits zum vierten Mal und dieResonanzwar wieder großartig. Unser großer Dank geht zudem an Karl-Martin Pfenning von "Pfenning Logistics", der die gesamte Event-Logistik ermöglichte, an Stefan Ermert und "Ideen und Party", an Arndt Kolbe von "Cabero Wärmetauscher", an Martin Winkler von unserem offiziellen Ausstatter "Falke", an Christian Brötz von "BSS Veranstaltungstechnik", Timo Stibitz von "TS Group" und Michael Erl von der "Erl Immobilien AG". Ohne sie wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen. Zudem bedanken wir uns bei den vielen weiteren Sponsoren für die großzügige Unterstützung."

Außerdem unter den Gästen: der ehemalige Skilangläufer Tobias Angerer,Diskus-Legende Lars Riedel ("Das hier ist für mich der wunderbare Abschluss einer wunderbaren Golfsaison, denn ich habe in diesem Jahr mehr als 30 Turniere gespielt"), Fitnessexpertin Barbara Klein (machte die Golfer und Tennisspieler mit Warm-Ups fit für die sportlichen Challenges) mit Partner Guido Broscheit, "Welthandballerin" Nadine Krause, Ex-Ski-Star Michaela Gerg (hatte am Sonntag Geburtstag) mit ihrem Partner Achim Winter, Politiker Laurenz Meyer, die ehemalige Fußballspielerin Renate Lingor, die Golf und Tennis spielte, Top-Orthopäde Dr. Ernst-Otto Münch mit Frau Traudl, Moderator Max Schautzer, Ex-Skirennläuferin Evi Mittermaier-Brundobler, die sich über das Treffen mit ihrem Schwager Christian Neureuther freute, Julia Fleschenberg, die Tochter von Frank Fleschenberg, die die Veranstaltung wie in den Vorjahren auf die Beine gestellt hatte, Alexander Lübenoff ("Lübmedia"), Winzer Peter Heidecker, Florian Orterer ("Orterer Gruppe"), der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, Unternehmer Falk Raudies mit Frau Andrea, Schauspieler Florian Odendahl, der plastische Chirurg Christian Fitz (Mitglied der Business EAGLES) mit Sohn Julius, Unternehmer Ralf Berweiler, der mit dem diesjährigen "Preis für Menschlichkeit" geehrt wurde, uvm.

