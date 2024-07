Green Datacenter AG

Green ist Leaderin für Datacenter-Services, zum 5. Mal in Folge

Lupfig, Schweiz (ots)

Das Marktforschungsunternehmen ISG zeichnet Green erneut als führende Datacenter-Anbieterin in der Schweiz aus. In der unabhängigen Studie überzeugt Green mit ihrer Marktleistung und Kundenorientierung.

In der unabhängigen Studie "Private/Hybrid Cloud - Data Center Services 2024" untersuchte das Marktforschungsunternehmen ISG den Schweizer Rechenzentrumsmarkt. Sämtliche Dienstleister wurden in einer mehrstufigen Befragung hinsichtlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit und der Attraktivität des Portfolios bewertet. Dabei setzte sich Green klar gegen alle anderen Anbieter durch und erreicht zum fünften Mal in Folge den Leader-Spitzenplatz für Datacenter Services.

Herausragende Kundenorientierung

In der diesjährigen Studie punktete Green mit ihrer Kundenorientierung, die einen weiteren Vorsprung gegenüber den anderen Anbietern schuf. Ausschlaggebend waren die Geschwindigkeit und Qualität der Umsetzung der Kundenprojekte, der Innovationsgrad der Services sowie die betriebliche Exzellenz. "Die Studienresultate bestätigen, dass wir mit Innovation und Qualität überzeugen, und dank unserer Kundenorientierung top bewertet werden", erklärt Roger Süess, CEO von Green.

Zukunftsweisend in einem agilen Markt

Die Studienautoren lobten zudem die kontinuierliche Weiterentwicklung von Green. "Green schafft vorausschauend weitere Kapazitäten, hat ihr Design in Bezug auf die Energieeffizienz perfektioniert, ist im Markt hervorragend positioniert und investiert in neue Services, zum Beispiel im Bereich der Konnektivität", erklärt Wolfgang Heinhaus, leitender Studienautor bei ISG. Die Resultate zeigen, dass Green kontinuierlich Bestleistungen erbringt.

Green ist derzeit an vier Standorten präsent und wird ihre Kapazitäten weiter ausbauen. Bereits 2026 werden zwei neue Hochleistungs-Rechenzentren verfügbar sein.

Über Green

Green ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz. Im Grossraum Zürich betreibt das Unternehmen sechs Rechenzentren an vier Standorten. In Dielsdorf und Lupfig befinden sich weitere drei Hochleistungs-Datacenter im Bau. Green ermöglicht geo-redundantes Hochleistungs-Computing für Cloud-Anbieter sowie Grossunternehmen und bietet umfangreiche Vernetzungslösungen über sämtliche Standorte hinweg.

Green überzeugt mit ihrem Angebot regelmässig auf internationaler Ebene und ist als einzige Schweizer Datacenter-Anbieterin mit einem "M&O Stamp of Approval" des renommierten Uptime Institutes ausgezeichnet. Zudem wurde das Unternehmen mit dem 'Decarbonisation of Data Centre Heat Innovation Award 2024' bei den Data Cloud Global Awards in Cannes geehrt und in London mit dem Award für das beste Datacenter Design ausgezeichnet.

Original-Content von: Green Datacenter AG