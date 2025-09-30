Eagles Charity Golf Club e.V.

Prominente aus Sport, Wirtschaft und Showbusiness haben am Wochenende im Hotel- und Golfresort Der Öschberghof beim hiPURE EAGLES Präsidenten Cup über 500.000 Euro für den guten Zweck gesammelt

Bild-Infos

Download

Donaueschingen-Schwarzwald (ots)

Der Benefiz-Club EAGLES Charity e.V. vereint seit 1993 Persönlichkeiten aus Sport, Show, Wirtschaft und Gesellschaft. Seit seiner Gründung wurden nahezu 50 Millionen Euro an Spenden gesammelt. "In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit immer wichtiger ist, wollten wir ein Zeichen setzen und in Deutschland bleiben", sagte EAGLES-Präsident und Ski-Legende Christian Neureuther.

Auf dem Programm standen neben dem Golfturnier auch sportliche Einheiten abseits des Grüns: Ex-Tennisprofis Andrea Petkovic und Tommy Haas luden zu einer Tennis-Session, Schwimm-Olympiasiegerin Franziska van Almsick gab ein Training im Becken, Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann erklärte Grundlagen ihrer Sportart. Sänger Ross Antony überraschte mit einem Sieg beim Tennis.

Für Musik sorgten unter anderem Rea Garvey, Lou Bega und Tommy Reeve. Garvey, selbst Mitglied des EAGLES-Clubs, erhielt zusätzlich 50.000 Euro für seine Stiftung "Saving an Angel". Schauspieler Jan Sosniok, Politiker Wolfgang Kubicki sowie Wintersportler Felix Neureuther und Martin Schmitt gehörten zu den weiteren Gästen.

Besondere Momente gab es bei den Ehrungen: Margit Tönnies wurde für soziales Engagement mit 25.000 Euro für ihre Stiftung "Aktion Kinderträume" bedacht. Heidi Beckenbauer nahm 35.000 Euro für die Franz-Beckenbauer-Stiftung entgegen. "Ich denke, dass Franz von da oben runterschaut und stolz auf uns ist", sagte sie.

EAGLES-Ehrenpräsident Frank "Fleschi" Fleschenberg kehrte nach zweijähriger Krankheitspause zurück. Bei einer Auktion sammelte er gemeinsam mit Entertainer Matze Knop und Moderatorin Alessandra Meyer-Wölden weitere Spenden. Versteigert wurden unter anderem eine von Künstler Max Mavior bemalte Outdoor-Küche samt Private Dining mit Starkoch Johann Lafer.

Auch EAGLES-Präsidentin Anke Huber zeigte sich bewegt vom Ergebnis: "Ich bin sehr stolz auf die Summe, die wir in 32 Jahren gesammelt haben. All das wäre ohne die Unterstützung von großartigen Förderern wie unserem Hauptsponsor hiPURE, Pfenning Logistics, die die gesamte Eventlogistik übernehmen, unserem Bekleidungs-Ausstatter FALKE, sowie Hochwarth IT, Cabero Wärmetauscher, ERL Immobilien, Luisa Cerano und der BSS Group für die Technik nicht möglich."

Der Präsidenten Cup gilt als Höhepunkt des EAGLES-Kalenders. In den vergangenen Jahren war das Turnier häufig im Ausland veranstaltet worden - nun erstmals im Öschberghof.

Original-Content von: Eagles Charity Golf Club e.V., übermittelt durch news aktuell