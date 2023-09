Super Micro Computer, Inc.

Supermicro stellt neues All-in-One Open RAN System vor, optimiert für Telco Edge Data-Zentren mit integriertem Intel vRAN Boost

San Jose City, Kalifornien und Las Vegas (ots/PRNewswire)

Erweitertes Edge-Server-Portfolio bietet verbesserte Leistung und Energieeffizienz für Open RAN und intelligente Edge Workloads

Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Hersteller von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gibt die Erweiterung seines Portfolios an speziell entwickelten Servern für Edge-KI und Telco-Workloads bekannt. Der neue Supermicro X13 Edge-Server, der SYS-211E-FRN13P, ist eine skalierbare, integrierte dezentrale Einheit (Distributed Unit) (DU) Commercial Off The Shelf (COTS) Server. Da die virtualisierte Open RAN-Technologie inzwischen so ausgereift ist, dass sie sich bewährt hat, suchen Unternehmen nach Lösungen, die es ihnen ermöglichen, die Bereitstellung zu optimieren und Kosten zu senken. Diese Lösung bedeutet eine Verlagerung des Schwerpunkts auf Attribute wie Kosten, Stromverbrauch, Größe und Gewicht sowie Skalierbarkeit.

"Wir freuen uns sehr, All-in-One-Server für die nächste Generation von Telco- und Edge-Bereitstellungen für vRAN und private 5G-Umgebungen zu liefern", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Unsere Palette an Telco-Angeboten ermöglicht eine rationellere Bereitstellung im großen Maßstab, wodurch die Nutzung dieser neuen Technologien erweitert wird, um effektivere und zuverlässigere Kommunikationsnetzwerke im großen Maßstab zur Verfügung zu stellen."

Die neueste Edge-Plattform von Supermicro wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt. Basierend auf der 4. Generation von Intel Xeon Scalable-Prozessoren mit Intel vRAN Boost verfügt er über eine vollständig integrierte vRAN-Beschleunigung, die eine externe Beschleunigungskarte überflüssig macht und so die Leistungsanforderungen und Komplexität des Systems erheblich reduziert. Das System verfügt außerdem über eine integrierte Netzwerkschnittstelle und 12 SFP25G-Ports, die Zusatzkarten und Breakout-Kabel überflüssig machen, eine vollständig integrierte Timing-Unterstützung mit acht Stunden Haltezeit sowie ein kompaktes, langlebiges Design. Die Supermicro SYS-211E -Systeme bieten einen vollständig integrierten Server, der hinsichtlich Kosten, Größe und Stromverbrauch optimiert ist und große Mengen an Datenverkehr am Edge über mehrere Zellstandortkonfigurationen, einschließlich massiver MIMO-Streams, bewältigt.

Darüber hinaus bringt Supermicro eine 4-Knoten-Version des SuperEdge auf den Markt, einen vielseitigen Edge-Server, der zur Bewältigung einer Reihe anspruchsvoller Workloads an entfernten Netzwerkstandorten entwickelt wurde. Jeder der vier Knoten in diesem 2U-Rackmount-Server verfügt über eine Einzelsteckdose Intel Xeon Scalable-Prozessor der 4. Generation und läuft unabhängig von den anderen Knoten. Auf diese Weise kann das System mehrere Workloads parallel ausführen, die jeweils über dedizierte Ressourcen verfügen. Der Supermicro SYS-211TP bietet 2 PCIe 5.0 x16 FHHL-Steckplätze pro Knoten, so dass jeder einzelne Knoten mit Zusatzkarten optimiert werden kann, um den vorgesehenen Workloads zu entsprechen, einschließlich des Betriebs als DU oder Centralized Unit (CU) in RAN-Netzwerken, MEC und Edge Workloads für Unternehmen.

"Supermicro bringt mit seinen Lösungen für virtualisiertes RAN und intelligente Workloads im Edge-Bereich immer wieder die neueste Technologie auf den Markt", sagt Cristina Rodriguez, Vizepräsidentin und Hauptgeschäftsführerin, Abteilung für drahtlose Zugangsnetzwerke (Wireless Access Network Division) bei Intel. "Durch den Einsatz unseres breiten Technologieportfolios, einschließlich der neuesten Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation und Datenzentrum GPUs, kann Supermicro innovative Serverdesigns anbieten, die der Industrie leistungsstarke, hoch optimierte Plattformen für eine Reihe von Anwendungsfällen im Edge-Bereich bieten."

Supermicro bringt neue kompakte Edge-Systeme für den Remote-Einsatz außerhalb des Rechenzentrums auf den Markt, die die neueste Generation von Intel-Prozessoren nutzen. Dazu gehören der Mini-Tower SYS-521AD-TN2, der E102-13R und die E302-12A-Systeme. Der SYS-521AD und der E102-13R basieren beide auf Intel Core-Prozessoren der 13. Generation. Der Mini-Tower SYS-521AD ist für Videoverarbeitung, Streaming und Speicherung optimiert und kann als Edge-Server für kleine und mittlere Unternehmen eingesetzt werden. Der E102 bietet bis zu 16 Kerne, 64 GB Speicher und eine Reihe von Ports und Erweiterungssteckplätzen in einem Mini-Embedded-Formfaktor (1U), der ideal für KI-Inferencing, Einzelhandel und Signage-Workloads ist. Der E302, ausgestattet mit dem neuesten Intel Atom C5000-Prozessor in einem lüfterlosen, kompakten Design, liefert kosteneffiziente Leistung an entfernten Standorten in einem robusten, geräuscharmen Formfaktor.

Ein gemeinsames Merkmal der neuen Systeme von Supermicro für Edge-Workloads ist der Schwerpunkt auf der Unterstützung von GPU-Beschleunigern und KI-Inferencing. Immer mehr dieser Systeme sind mit Beschleunigern kompatibel, einschließlich des NVIDIA A100, L40, L40S, L4, A2 und T1000, des Intel Data Center GPU Flex 140 und des Intel Data Center GPU Flex 170, und sogar mit spezialisierten Beschleuniger wie dem Hailo-8™ KI-Prozessor. Diese Flexibilität ermöglicht es Kunden, anwendungsoptimierte Systeme von Supermicro am Intelligent Edge einzusetzen, um die spezifischen Anforderungen ihrer Workloads zu erfüllen, was zu besseren Ergebnissen führt und die Latenz minimiert.

Besuchen Sie den Stand Nr. 814 von Supermicro auf dem MWC Las Vegas vom 26. bis 28. September, um viele der neuen Systeme kennenzulernen und ihre Leistung in realen Anwendungen am Intelligent Edge zu erleben.

