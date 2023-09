Super Micro Computer, Inc.

Supermicro kündigt zukünftige Unterstützung und bevorstehenden Frühzugang für die 5. Generation der Intel® Xeon® Prozessoren auf der gesamten Familie der X13 Servern an

San Jose, Kalif. (ots/PRNewswire)

Supermicros fortschrittliche GPU-Systeme für generative KI-Anwendungen mit dualen Prozessoren der 5. Generation Intel Xeon werden den Vorteil der erhöhten Anzahl von Kernen, der Leistung und der Leistung pro Watt im gleichen Leistungsumfang nutzen.

Intel Innovation 2023 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein vollständiger IT-Lösungsanbieter für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, gibt zukünftige Unterstützung für die kommenden Intel Xeon-Prozessoren der 5. Generation bekannt. Darüber hinaus wird Supermicro in Kürze einen Frühversand und kostenlose frühzeitige Early-Access Fernzugriffstests für die neuen Systeme über sein JumpStart Program für qualifizierte Kunden anbieten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.supermicro.com/x13 um weitere Informationen zu erhalten. Die Supermicro 8x GPU optimierten Server, die SuperBlade® Server, sowie die Hyper-Serie werden bald für Kunden bereit sein, damit sie ihre Workloads auf der neuen CPU testen können.

"Das Sortiment von Supermicro an generativen Hochleistungs-AI-Systemen, einschließlich der kürzlich eingeführten GPUs, führt die Branche weiterhin mit seiner breiten Palette an X13-Serverfamilien an, die für verschiedene Arbeitslasten konzipiert sind, von der Edge bis zur Cloud", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere Unterstützung für die kommenden Intel Xeon-Prozessoren der 5. Generation mit mehr Kernen, einer höheren Leistung pro Watt und dem neuesten DDR5-5600MHz-Speicher wird es unseren Kunden ermöglichen, noch höhere Anwendungsleistung und Energieeffizienz für KI, Cloud, 5G Edge und Unternehmens-Workloads zu erzielen. Diese neuen Funktionen werden Kunden dabei helfen, ihr Geschäft zu beschleunigen und ihren Wettbewerbsvorteil zu maximieren".

Sehen Sie sich das Supermicro Technik-Gespräch an, wie Supermicro mit Intel arbeitet, um neue X13-Server mit den Prozessoren Intel Xeon der 5. Generation auf den Markt zu bringen.

Die Supermicro X13 Systeme werden in der Lage sein, die eingebauten Workload-Beschleuniger der neuen Prozessoren, die erweiterten Sicherheitsfunktionen und die erhöhte Leistung innerhalb des gleichen Leistungsumfangs wie die vorherige Generation der Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation zu nutzen. Durch die Verwendung von PCIe 5.0 ermöglichen die neuesten Peripheriegeräte mit CXL 1.1, NVMe-Speicher und die neuesten GPU-Beschleuniger eine Reduzierung der Anwendungsl aufzeiten. Die Kunden werden in Kürze in der Lage sein, die neuen Intel Xeon- Prozessoren der 5. Generation in den bewährten Supermicro X13-Servern einzusetzen, ohne dass Software-Neudesigns oder Architekturänderungen erforderlich sind, was die Vorlaufzeiten, die mit völlig neuen Plattformen und CPU-Designs verbunden sind, verkürzt und somit zu einer schnelleren Produktivitätszeit führt.

„Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation bauen auf dem Erfolg der Xeon-Plattform auf, die seit mehreren Generationen führend im Rechenzentrum ist", so Lisa Spelman, CVP und GM Xeon-Produkte & -Lösungen bei Intel. „Unsere starke Partnerschaft mit Supermicro wird dazu beitragen, den Kunden die Vorteile von Intel Xeon-Prozessoren der 5. Generation bald und auf Plattformen anzubieten, die bereits im Rechenzentrum nachgewiesen wurden"

Das Supermicro Portfolio der X13 Systeme ist leistungsoptimiert, energieeffizient, beinhaltet verbesserte Verwaltbarkeit und Sicherheit, unterstützt offene Industriestandards und ist für den Einsatz im Rack-Maßstab optimiert.

Optimierte Leistung

Unterstützung der leistungsstarken CPUs und GPUs

Unterstützung für den DDR5-Speicher, der die Datenbewegung zu und von den CPUs beschleunigt und die Ausführungszeiten verbessert.

Unterstützung für PCIe 5.0, was die Bandbreite an Peripheriegeräten verdoppelt, wodurch die Kommunikationszeit zum Speicher oder den Hardware-Beschleunigern reduziert wird.

Die Unterstützung von Compute Express-Link (CXL 1.1) ermöglicht es Applikationen, Ressourcen auszutauschen, wodurch Applikationen mit viel größeren Datensätzen arbeiten können als je zuvor.

Eingebaute Intel Accelerator Engines für eine arbeitslastspezifische Beschleunigung. Dazu gehören Intel Advanced Matrix-Erweiterungen für KI, Intel Daten-Streaming Beschleuniger für Netzwerke und Speicherung, Intel In-Memory Analytics Accelerator für speichergebundene Applikationen, Intel Dynamic Dynamic Load Balancer für einen Lastausgleich und Intel vRAN Boost für einen höheren Wirkungsgrad bei mobilen Netzwerkarbeitslasten.

Intel Trust-Domänenerweiterungen (Intel TDX) wird allgemein mit Intel Xeon Prozessoren der 5. Generation erhältlich sein.

KI- und metaversebereit mit einer großen Auswahl an leistungsstarken GPUs.

Die Unterstützung mehrerer 400G InfiniBand- und Datenverarbeitungseinheiten (DPU) ermöglicht eine Echtzeit-Zusammenarbeit mit extrem niedrigen Latenzen.

Energieeffizient - Reduziert Rechenzentrums-OPEX

Die Systeme können in Umgebungen mit hohen Temperaturen bis zu 40 ° C (104 ° F) betrieben werden, was die Kühlkosten senkt.

Unterstützt Freiluftkühlung oder Flüssigkeitskühltechnologien im Rack-Maßstab.

Unterstützung für mehrere Luftstrom-Kühlzonen für maximale CPU und GPU-Leistung.

Die hauseigene Entwicklung von Netzteilen auf Titan-Niveau gewährleistet eine verbesserte Betriebseffizienz.

Verbesserte Sicherheit und Handhabbarkeit

Die NIST 800-193-konforme Hardwareplattform, Root of Trust (RoT), auf jedem Serverknoten bietet sichere Bootvorgänge, sichere Firmware-Updates und automatische Wiederherstellung.

Silicon-RoT der zweiten Generation, das nach Industriestandards entwickelt wurde, eröffnet enorme Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Innovation.

Offene, auf Industriestandards basierende Zertifizierung/Lieferkettenabsicherung von der Motherboard-Herstellung über die Serverproduktion bis hin zu den Kunden. Supermicro hat die Integrität jeder Komponente und Firmware mit Hilfe von signierten Zertifikaten und einer sicheren Geräteidentität kryptografisch bestätigt.

Run-Time BMC-Schutzmaßnahmen überwachen kontinuierlich Bedrohungen und bieten Benachrichtigungsdienste an.

Hardware TPMs bieten zusätzliche Funktionen und Messungen, die für den Betrieb von Systemen in sicheren Umgebungen erforderlich sind.

Fernverwaltung, die auf branchenüblichen und sicheren Redfish-APIs basiert, ermöglicht eine nahtlose Integration der Supermicro-Produkte in die bestehende Infrastruktur.

Eine umfassende Software-Suite, die ein Rack-Management im großen Maßstab für IT-Infrastrukturlösungen ermöglicht, die vom Kern bis zum Rand (Edge) eingesetzt werden.

Integrierte und geprüfte Lösungen mit Standardhardware und -Firmware von Drittanbietern bieten IT-Administratoren die beste Out-of-the-Box-Erfahrung.

Unterstützung für offene Industriestandards

EDSFF E1.S und E3.S Speicherlaufwerke bieten eine zukunftssichere Plattform mit einem gemeinsamen Anschluss für alle Formfaktoren, eine breite Palette von Leistungsprofilen und verbesserte thermische Profile.

OCP 3.0-konforme Advanced-IO-Modul-Karten (AIOM), die bis zu 400 Gbps Bandbreite, basierend auf PCIe 5.0, bieten werden.

OCP (Open Compute Project) Open Accelerator Module Universales Basisplattendesign für den GPU-Komplex.

Offene ORV2-konforme DC-gespeiste Rack-Stromschiene.

Unterstützung von Open BMC und Open BIOS (OCP OSF) bei ausgewählten Produkten.

Supermicro wird qualifizierten Kunden im Rahmen seiner Remote-JumpStart- und Early-Ship-Programme einen frühzeitigen Zugang zu den von der 5. Generation Intel Xeon-Prozessoren angetriebenen X13-Systemen anbieten. Das Supermicro JumpStart-Programm ermöglicht es qualifizierten Kunden, die Workload-Validierung mit den neuen Supermicro-Systemen durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie auf supermicro.com/x13.

Das Supermicro X13-Portfolio umfasst die nachfolgenden Komponenten:

SuperBlade® - Die leistungsstarke, auf Dichte optimierte und energieeffiziente Multi-Knoten-Plattform von Supermicro, optimiert für KI, Datenanalyse, HPC, Cloud und Enterprise-Workloads.

GPU-Server mit PCIe GPUs - Systemen, die fortschrittliche Beschleuniger unterstützen, um dramatische Leistungssteigerungen und Kosteneinsparungen zu erzielen. Diese Systeme sind für HPC-, AI/ML-, Rendering- und VDI-Workloads konzipiert.

Universal GPU Servers - Offene, Modulare, standardbasierte Server, die eine hervorragende Leistung und Wartbarkeit mit GPU-Optionen bieten, einschließlich der neuesten PCIe, OAM und NVIDIA SXM-Technologien.

Petascale Storage - Branchenführende Speicherdichte und Leistung mit EDSFF E1.S- und E3.S-Antrieben, was eine beispiellose Kapazität und Leistung in einem einzigen 1H- oder 2HE-Gehäuse ermöglicht.

Hyper : Vorzeigeleistungs-Rackmount-Server sind so konzipiert, dass sie die anspruchsvollsten Arbeitslasten aufnehmen können, zusammen mit der Speicher- und I/O-Flexibilität, die eine maßgeschneiderte Anpassung für eine Vielzahl von Applikationsanforderungen bietet.

Hyper-E : Bietet die Leistung und Flexibilität unserer Vorzeigeleistungs-Hyper-Produktfamilie, die für den Einsatz in Edge-Umgebungen optimiert ist. Die Edge-freundlichen Funktionen umfassen ein kurzes Gehäuse und Front-E/A, weshalb sich Hyper-E für Edge-Rechenzentren und Telekommunikationsschränke eignet.

Die BigTwin® - 2U 2-Node oder 2U 4-Node-Plattform bietet eine überlegene Dichte, Leistung und Wartbarkeit mit dualen Prozessoren pro Knoten und einem hot-austauschbaren werkzeuglosen Design. Diese Systeme sind ideal für Cloud-, Speicher- und Medien-Workloads.

GrandTwin™ : Speziell für Leistungs- eines Einzelprozessors und Speicherdichte, mit Forder-Hot-Swap-Knoten (Kaltgangsknoten), sowie E/A vorne oder hinten für eine einfachere Wartung.

FatTwin® : Fortschrittliche Mehrknoten-4U-Doppelarchitektur mit 8 oder 4 Einzelprozessor-Knoten, die für Rechenzentrumsberechnung oder Speicherdichte optimiert sind.

Edge Server – Hochdichte Rechenleistung in kompakten Formfaktoren, optimiert für die Installation in Telekommunikationsschränken und Edge-Datenzentren. Optionale DC-Leistungskonfigurationen und verbesserte Betriebstemperaturen bis zu 55° C (131 ° F).

CloudDC : All-in-one-Plattform für Cloud-Rechenzentren mit flexiblen I/O- und Speicher-Konfigurationen und dualen AIOM-Steckplätzen (PCIe 5.0; OCP 3.0-konform) für einen maximalen Datendurchsatz.

WIO: Bietet eine breite Palette an I/O-Optionen zur Bereitstellung wirklich optimierter Systeme für spezifische Unternehmensanforderungen.

Mainstream : Kostengünstige Dual-Prozessor-Plattformen für alltägliche Arbeitslasten im Unternehmen.

Enterprise Storage : Optimiert für groß angelegte Objektspeicher-Workloads, unter Nutzung von 3,5"-Drehmedien für hohe Dichte und außergewöhnliches TCO (Total Cost of Ownership). Vorder- und hintere Beladungskonfigurationen bieten einen einfachen Zugriff auf die Datenträger, während werkzeuglose Halterungen die Wartung vereinfachen.

Workstations : Die Supermicro X13 Workstations bieten Rechenzentrumsleistung in tragbaren Formfaktoren für unter den Schreibtisch und eignen sich hervorragend für KI, 3D-Design und Medien- und Unterhaltungs-Workloads in Büros, Forschungslaboren und Außenbüros.

Weitere Informationen über die X13-Serverfamilie von Supermikro finden Sie auf Supermicro.com/X13

