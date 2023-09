Super Micro Computer, Inc.

Supermicro stellt eine Reihe von dichte- und stromverbrauchsoptimierten Edge-Plattformen für Telekommunikationsanbieter vor, die auf dem neuen Prozessor der AMD EPYC™ 8004 Serie basieren

San Jose, Kalif. (ots/PRNewswire)

Die neue Supermicro H13 WIO-Familie umfasst Systeme, die NEBS-konform sind, AC- oder DC-Stromversorgungsoptionen bieten und bei nur 80 Watt TDP mit einer Skalierung auf bis zu 64 Kerne beginnen – sie bieten Energieeffizienz, flexible Konfigurationen und Plattformdichte für intelligente Edge- und Telekommunikationsanwendungen

Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, AI/ML, Storage und 5G/Edge, kündigt die AMD-basierte Supermicro H13-Generation von WIO-Servern an, die optimiert sind, um starke Leistung und Energieeffizienz für Edge- und Telekommunikations-Rechenzentren zu liefern und von den neuen Prozessoren der AMD EPYC™ 8004 Serie angetrieben werden. Die neuen Supermicro H13 WIO- und Short-Depth-Front-I/O-Systeme liefern energieeffiziente Single-Socket-Server, welche die Betriebskosten für Unternehmens-, Telekommunikations- und Edge-Anwendungen senken. Diese Systeme sind mit einem dichten Formfaktor und flexiblen I/O-Optionen für Speicher und Netzwerke konzipiert, was die neuen Server ideal für den Einsatz in Edge-Netzwerken macht.

„Wir freuen uns, unser Angebot an AMD EPYC-basierten Servern zu erweitern, die für exzellente TCO und Energieeffizienz für Rechenzentrumsnetzwerke und Edge-Computing optimiert sind", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermikro. „Die neuen Supermicro H13 WIO-Systeme mit PCIe 5.0 und DDR5-4800MHz-Speicher ergänzen unsere bereits branchenführenden Edge-to-Cloud-Rack-Scale-IT-Lösungen und bieten eine enorme Leistung für Edge-Anwendungen."

Die Supermicro H13 WIO-Plattformen sind Single-Socket-Server, mit CPUs der AMD EPYC 8004 Serie mit bis zu 64 Kernen, die die neuesten PCIe 5,0 x16-Steckplätze unterstützen. Die 1U-Version mit geringer Tiefe ist mit Front-I/O in einer kompakten Formfaktor-Lösung konzipiert, die 3 PCIe 5.0-Steckplätze für Erweiterungen unterstützt. Er ist leiser als herkömmliche Server und verfügt über eine Betriebstemperatur von bis zu 40 ~ 55 °C, je nach Anzahl der Prozessorkerne. Die neuen WIO-Server verwenden Titanium-Netzteile, was die Energieeffizienz erhöht und zu einer höheren Leistung/Watt für das gesamte System führt.

„Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Supermicro bei der Bereitstellung mehrerer anwendungsoptimierter Systeme, die die neuen Prozessoren der AMD EPYC 8004 Serie enthalten. Mit dieser jüngsten Ankündigung bringt Supermicro weiterhin ein beeindruckendes Portfolio an Systemen auf den Markt, die die Anforderungen von Telekommunikationsbetreibern und Service Providern erfüllen, bei denen Leistung, Energieeffizienz und Systemkosten von größter Bedeutung sind", so Lynn Comp, Corporate Vice President, Server Product and Technology Marketing, AMD.

Die Version mit geringer Tiefe ist mit Front-I/O in einer kompakten Formfaktor-Lösung konzipiert und ist leiser als herkömmliche Server. Sie ist ideal für Telekommunikations- und Edge-Implementierungen mit Platz- und Wärmebeschränkungen. Das System bietet außerdem AC- und DC-Optionen und verfügt über ein NEBS-konformes Design für Telekommunikationsunternehmen. Insgesamt ist die CPU der AMD EPYC 8004 Serie ein leistungsstarker und vielseitiger Prozessor, der Telekommunikationsunternehmen dabei hilft, die Leistung, Effizienz und Sicherheit ihrer Netzwerke zu verbessern.

Die Prozessoren der AMD EPYC 8004 Serie bringen die energieeffiziente „Zen 4c"-Kernarchitektur in eine zweckbestimmte CPU ein, um energieeffiziente, einzigartige Plattformen zu ermöglichen, die die Rechenleistung in intelligenten Edge- und Rechenzentrums-Server-Implementierungen erbringen können. Mit einer CPU mit einer geringeren Kernanzahl und einem breiten thermischen Bereich und TDP-Bereich von nur 80 W, mit einem Spitzen-TDP von 200 W. Der neue SP6 Sockel, die energieeffizienten „Zen 4c" -Prozessorkerne, das kosteneffiziente Systemdesign sowie die thermischen und akustischen Eigenschaften ermöglichen den Einsatz in Rechenzentren mit eingeschränkter Stromversorgung und geringer Dichte sowie in wachsenden Anwendungsbereichen „außerhalb des Rechenzentrums" wie Edge, Einzelhandel, Telekommunikation und anderen. Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Secure Memory Encryption (SME) und Secure Nested Paging helfen, Telekommunikationsnetze vor Cyberangriffen zu schützen. Edge Computing, das die Verarbeitung und Speicherung näher an den Ort der Datengenerierung bringt, profitiert von dem kleineren Formfaktor der Supermicro Server und dem geringeren Stromverbrauch.

