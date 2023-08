Super Micro Computer, Inc.

Medienhinweis: Supermicro Open Storage Summit 2023 startet am 15. August

San Jose, Kalifornien, Usa (ots/PRNewswire)

Veranstaltung eines offenen Forums von Branchenführern über die Zukunft der softwaredefinierten Hochleistungsspeicher für KI, HPC und datenintensive Workloads

Supermicro eröffnet am 15. August seinen mit Spannung erwarteten vierten jährlichen Open Storage Summit. Dieses dreiwöchige virtuelle Event bringt die klügsten Köpfe der Speicherbranche zusammen, darunter Hersteller von Laufwerken und Computerkomponenten, Softwareentwickler sowie visionäre Systemarchitekten von Supermicro.

Das diesjährige Gipfeltreffen beginnt mit einer spannenden Keynote-Session am runden Tisch, gefolgt von fünf Fokus-Sessions mit einflussreichen Gästen führender Akteure wie Intel®, AMD, NVIDIA, Micron, Kioxia, Solidigm, Samsung, Nutanix, Weka und die geschätzten Speichersoftware-Partner von Supermicro.

Um mehr über den vierten Open Storage Summit 2023 von Supermicro zu erfahren und sich für alle Sessions anzumelden, besuchen Sie bitte: https://events.actualtechmedia.com/register-now/1623/open-storage-summit-2023/?pr=2801

Session 1: Keynote-Roundtable: All-Flash-Innovation für Speicherlösungen der nächsten Generation

Teilnehmende Unternehmen : Solidigm, Kioxia, Samsung, Micron

: Solidigm, Kioxia, Samsung, Micron Thema : Entdecken Sie die neuesten technischen Fortschritte bei Flash- und Festplatten-Speicherlösungen, darunter der E3.S-Formfaktor und Compute Express Link (CXL), und erfahren Sie mehr über das Zeitalter der 30-TB-Festplatte.

: Entdecken Sie die neuesten technischen Fortschritte bei Flash- und Festplatten-Speicherlösungen, darunter der E3.S-Formfaktor und Compute Express Link (CXL), und erfahren Sie mehr über das Zeitalter der 30-TB-Festplatte. Zugang: 15. August 2023, 13:00 Uhr ET/10:00 Uhr PT oder später auf Abruf

Session 2: KI-Speicheroptimierung mit GPUDirect Storage und RDMA

Teilnehmende Unternehmen : NVIDIA

: NVIDIA Thema : Erfahren Sie, wie die Data Processing Unit (DPU) von NVIDIA eine futuristische Umgebung schafft, die Anwendungen jenseits von CPUs beschleunigt und den Weg für bahnbrechende Fortschritte auf dem KI-Markt ebnet.

: Erfahren Sie, wie die Data Processing Unit (DPU) von NVIDIA eine futuristische Umgebung schafft, die Anwendungen jenseits von CPUs beschleunigt und den Weg für bahnbrechende Fortschritte auf dem KI-Markt ebnet. Zugang: 17. August 2023, 13:00 Uhr ET/10:00 Uhr PT oder später auf Abruf

Session 3: Befeuern Sie Ihre unternehmenskritischen Anwendungen: vSAN-Beschleunigung mithilfe von Speichertechnologien der nächsten Generation

Teilnehmende Unternehmen : Intel

: Intel Thema : Erschließen Sie das volle Potenzial, wie vSAN, Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation und die BigTwin-Architektur von Supermicro eine Speicherlösung schaffen, die das unersättliche Verlangen KI-gestützter Branchen nach schnellerer Ausführung, neuen Erkenntnissen und bahnbrechenden Innovationen stillt.

: Erschließen Sie das volle Potenzial, wie vSAN, Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation und die BigTwin-Architektur von Supermicro eine Speicherlösung schaffen, die das unersättliche Verlangen KI-gestützter Branchen nach schnellerer Ausführung, neuen Erkenntnissen und bahnbrechenden Innovationen stillt. Zugang: 22. August 2023, 13:00 Uhr ET/10:00 Uhr PT oder später auf Abruf

Session 4: Aufbruch in das KI-Zeitalter: Entwicklung von KI-Speicherlösungen mit hohem Durchsatz und niedriger Latenz

Teilnehmende Unternehmen : AMD, Weka

: AMD, Weka Thema : Entdecken Sie, wie hochmoderne Speicherarchitekturen KI-Speicherung mit hohem Durchsatz und niedriger Latenz ermöglichen, neue Medienarten nutzen und die Performance beschleunigen, um Unternehmen im Zeitalter einer allgegenwärtigen KI zu transformieren.

: Entdecken Sie, wie hochmoderne Speicherarchitekturen KI-Speicherung mit hohem Durchsatz und niedriger Latenz ermöglichen, neue Medienarten nutzen und die Performance beschleunigen, um Unternehmen im Zeitalter einer allgegenwärtigen KI zu transformieren. Zugang: 24. August 2023, 13:00 Uhr ET/10:00 Uhr PT oder später auf Abruf

Session 5: Entmystifizierung von HCI- und Multi-Cloud-Bereitstellungen für OEM-Speicher

Teilnehmende Unternehmen : Nutanix

: Nutanix Thema : Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit einer hybriden Cloud-Umgebung durch die Kombination von Supermicro-Hardware und Nutanix-Software und erfahren Sie, wie diese magische Paarung Ihre IT-Infrastruktur verbessern, die Kosten- und Betriebseffizienz steigern und gleichzeitig Herausforderungen On-Prem und in der Cloud vermeiden kann.

: Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit einer hybriden Cloud-Umgebung durch die Kombination von Supermicro-Hardware und Nutanix-Software und erfahren Sie, wie diese magische Paarung Ihre IT-Infrastruktur verbessern, die Kosten- und Betriebseffizienz steigern und gleichzeitig Herausforderungen On-Prem und in der Cloud vermeiden kann. Zugang: 29. August 2023, 13:00 Uhr ET/10:00 Uhr PT oder später auf Abruf

Session 6: Auslösen einer Geschäftsrevolution mit Objekt- und Parallelspeicherung für Data Lake, KI und großen Workloads

Teilnehmende Unternehmen : Toshiba, Seagate

: Toshiba, Seagate Thema : Bewältigen Sie die Verlagerung der Objektspeicherung für datenintensive Workloads von der Cloud zu On-Premises und erfahren Sie, wie Unternehmen Cloud-Speicher für On-Premises-Objektspeicherlösungen neu bewerten, um datenintensive KI und andere geschäftskritische Workloads zu unterstützen, und dabei Leistungsprofile und mögliche Herausforderungen einbeziehen.

: Bewältigen Sie die Verlagerung der Objektspeicherung für datenintensive Workloads von der Cloud zu On-Premises und erfahren Sie, wie Unternehmen Cloud-Speicher für On-Premises-Objektspeicherlösungen neu bewerten, um datenintensive KI und andere geschäftskritische Workloads zu unterstützen, und dabei Leistungsprofile und mögliche Herausforderungen einbeziehen. Zugang: 30. August 2023, 13:00 Uhr ET/10:00 Uhr PT oder später auf Abruf

Informationen zu Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/ Edge-IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche hochvolumige Hauptplatinen-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden betriebsintern (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht es Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, die eine umfassende Palette von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, Freiluftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

