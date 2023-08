Super Micro Computer, Inc.

Supermicro kündigt Großserienproduktion des E3.S All-Flash Storage Portfolios mit neuen CXL-Speichererweiterungsangeboten an

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Umfangreiche neue Systeme zur Unterstützung von E3.S All-Flash-Lösungen und E3.S CXL Speichermodul (CMM)-Erweiterungslösungen mit E3.S-Laufwerken, die von jedem Flash-Anbieter erhältlich sind, erhöhen die Flexibilität und Auswahl für Kunden

Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, liefert eine E3.S-Speicherlösung mit hohem Durchsatz und geringer Latenz. Diese Lösung unterstützt die branchenweit ersten PCIe® Gen5-Laufwerke und CXL-Module, um die Anforderungen großer KI-Trainings- und HPC-Cluster zu erfüllen, bei denen riesige Mengen unstrukturierter Daten an die GPUs und CPUs übertragen werden müssen, um schnellere Ergebnisse zu erzielen.

Die Petascale Systeme von Supermicro sind eine neue Klasse von Speicherservern, die den neuesten Industriestandard E3.S (7,5 mm) Gen 5 NVMe-Laufwerke von führenden Speicheranbietern für bis zu 256 TB mit hohem Durchsatz und geringer Latenz in 1U oder bis zu einem halben Petabyte in 2U unterstützen. Im Inneren reduziert die innovative symmetrische Architektur von Supermicro die Latenzzeit, indem sie kürzeste Signalwege für Daten sicherstellt und den Luftstrom über kritische Komponenten maximiert, so dass diese mit optimaler Geschwindigkeit arbeiten können. Mit diesen neuen Systemen kann ein Standard-Rack nun mehr als 20 Petabyte Kapazität für NVMe-oF™ (NVMe™ over Fabrics)-Konfigurationen mit hohem Durchsatz aufnehmen und so sicherstellen, dass die GPUs mit Daten gesättigt bleiben. Die Systeme sind entweder mit Intel® Xeon® -Scalable-Prozessoren der 4. Generation oder AMD EPYC™-Prozessoren der 4. Generation erhältlich.

„Supermicro baut seine branchenführenden KI-Rack-Scale-Lösungen mit der neuesten Speichertechnologie weiter aus", so Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unser breites Sortiment an hochleistungsfähigen KI-Lösungen wurde um NVMe-basierte Speicher im Petabyte-Bereich erweitert, um unseren Kunden, die große KI-Modelle und HPC-Umgebungen trainieren, maximale Leistung und Kapazitäten zu bieten. Diese Lösungen werden jetzt weltweit in großen Mengen ausgeliefert. Mit unseren Rack Scale Total IT-Lösungen liefern wir schlüsselfertige oder kundenspezifische Lösungen, einschließlich Flüssigkeitskühlung, die auf verschiedene Workloads abgestimmt und vom ersten Tag an einsatzbereit sind."

Die Petascale-Systeme von Supermicro sind die branchenweit ersten, die bis zu 4x E3.S 2T (15 mm) CMM-Bauteile auf Intel- und AMD-basierten Plattformen unterstützen. Diese Systeme ermöglichen jetzt eine Cache-Kohärenz zwischen CPU-Speicher und über PCIe angeschlossenen DDR-basierten Speichergeräten. Das neue Sortiment optimierter Speichersysteme umfasst 1U-Server, die bis zu 16 Hot-Swap-E3.S-Laufwerke oder acht E3.S-Laufwerke unterstützen, sowie vier E3.S 2T 16,8 mm-Einschübe für CMM und andere neue modulare Geräte. Die 2U-Server unterstützen bis zu 32 Hot-Swap-E3.S-Laufwerke, sowohl bei Modellen mit einem als auch zwei Prozessoren. Die Dual-Prozessor-Modelle unterstützen die neuesten Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation, während die Einzelprozessoren die neuesten AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation unterstützen.

Die Kunden erhalten mit diesen modernen Technologien eine höhere Leistung. Diese Systeme beinhalten alle PCIe 5.0 (2-fache Leistung gegenüber PCIe 4.0), die 1,5-fache Speicherleistung von DDR5 im Vergleich zu DDR4 und bis zu 1 PB in einem kompakten 2U-Server, wenn im Laufe dieses Jahres 30 TB-Laufwerke verfügbar werden.

„Die CM7 Series E3.S PCIe 5.0 SSDs von KIOXIA sind bei Verwendung in den neuen Supermicro Storage-Servern ideal für Workloads, die eine hohe Leistung und Kapazität erfordern", sagte Neville Ichhaporia, Senior Vice President und General Manager der SSD Business Unit, KIOXIA America, Inc. „Wir arbeiten weiterhin eng mit Supermicro zusammen, damit wir den Speicher anbieten können, der erforderlich ist, um die schnellsten Speicherserver für Endbenutzer zu ermöglichen, die schnellen Zugriff auf große Datenmengen benötigen."

„Solidigm ist stolz darauf, mit Supermicro zusammenzuarbeiten, um neueste hochwertige Speicherlösungen zu liefern. Unsere QLC E3.S Hyper-Dense-NVMe-SSDs haben die größte Kapazität aller auf dem Markt erhältlichen Laufwerke. Sie reichen von 7,68 TB bis 61,44 TB, um Kunden die benötigte Kapazität ohne Leistungseinbußen zu bieten", so Greg Matson, VP of Strategy Planning and Marketing bei Solidigm. „Wir arbeiten weiterhin mit Supermicro zusammen, um Speichersysteme zu entwickeln, die höchste Anforderungen an reale Workloads erfüllen."

Erfahren Sie mehr über Supermicro Petascale All Flash NVMe-Speicherlösungen auf: https://www.supermicro.com/en/products/nvme?pro=generation_new%3DX13%2CH13

Lernen Sie die Supermicro Petascale Storage Systems an Stand 1045 des Flash Memory Summit kennen, der vom 8. bis 10. August 2023 im Santa Clara Convention Center stattfindet.

