BookSmart24: Neue App für umweltbewusstes Reisen findet die CO2-ärmste Route zum Wunschziel

Viele Wege führen zum Ziel: Während bisherige Reiseportale vor allem die günstigste oder schnellste Route anzeigen, findet die neue App BookSmart24 darüber hinaus die jeweils CO2- und emissionseffizienteste Variante für die angefragte Strecke. Damit ermöglicht es die Plattform, eine smarte und verantwortungsvolle Buchungsentscheidung zu treffen sowie festzustellen: umweltbewusster zu reisen muss nicht ins Geld gehen!

SmartChoice: CO2-reduzierter zu reisen muss nicht teurer sein

BookSmart24 stellt die Vermeidung von CO2 und anderen umweltschädlichen Emissionen in den Vordergrund. Dabei werden entscheidende Faktoren wie Kosten und Dauer der Reise ebenso berücksichtigt. Das Ergebnis ist die BookSmart24 SmartChoice: Sie zeigt an, wie eine komfortable und zugleich umwelt- sowie kostenschonende Buchungsentscheidung getroffen werden kann. In dem Portal werden zum Vergleich auch die jeweils schnellste und günstigste Route angezeigt. Durch die anschauliche und einfache Bedienung der App erhalten User/-innen Informationen zu den Umweltauswirkungen der Reise und sehen zudem auf einen Blick: umweltbewusster zu fliegen bedeutet nicht, dass es viel teurer sein muss! Denn der Kostenunterschied zur CO2-effizienteren Route ist oft nur geringfügig.

SmartChoice bevorzugt Strecken mit geringster CO2-Belastung und entwickelt sich stetig weiter

Für die SmartChoice errechnet und vergleicht die Plattform Preise, Reisedauer und die individuellen CO2-Auswirkungen einer jeden Route basierend auf proprietären Algorithmen. Diese verarbeiten zahlreiche Parameter zu den Treibhausgasemissionen des eingesetzten Flugzeugs und der Reisestrecke und vergleichen sie mit denen anderer verfügbarer Reiseoptionen. SmartChoice priorisiert die Routen mit der geringsten CO2-Belastung und stellt gleichzeitig sicher, dass die Preise und die Reisedauer innerhalb eines Durchschnittswerts bleiben, der für die betreffende Strecke zu erwarten ist – aus diesem Rahmen fallende Routen werden gestrichen. Dabei wird SmartChoice stetig weiter entwickelt und der sich im Wandel befindenden Mobilitätsindustrie angepasst, indem zusätzliche Parameter wie beispielsweise Biokraftstoffe und die Nachhaltigkeit Flughäfen und Bahnhöfen berücksichtigt werden Ein bislang weltweit einzigartiges Konzept.

Nächster Schritt: Angebote von Highspeed-Zügen

Bislang bietet BookSmart24 seine Dienstleistungen für Flugrouten an. Schon bald stehen Highspeed-Züge auf der ganzen Welt im Fokus, die in die SmartChoice aufgenommen werden. Dadurch erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher Kombi-Angebote aus Zug- und Flugverbindungen. Die Grundbausteine für das erste globale Highspeed Train GDS (Global Distribution System) sind bereits auf der Plattform installiert – der Service wird zeitnah zur Verfügung stehen. In einem weiteren Schritt werden urbane Multi-Mobility-Konzepte (Öffentlicher Nahverkehr, Car-Sharing und Co.) auf der Plattform eingebunden, um weltweit nachhaltigere Door-to-Door-Reiseangebote anzubieten.

Das Ziel: BookSmart24 als weltweites Referenzportal für nachhaltigeres Reisen zu etablieren.

BookSmart24 ist eine globale Reisebuchungs-App, die sich darauf konzentriert, Reisen nachhaltiger zu machen. Wir nutzen Technologie, um Reiseoptionen zu vergleichen und zu analysieren, und Verbrauchern die Informationen zugeben, die sie für nachhaltigere Buchungsentscheidungen benötigen.

BookSmart24 ( www.BookSmart24.com) ist ein privates, unabhängiges Unternehmen mit Anteilseignern aus den USA und Europa. Das Unternehmen operiert von Deutschland, Großbritannien und Spanien aus mit deutschem Management und globalen Kooperationspartnern.

