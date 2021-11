ProSieben

Kalimera Athína! Die 17. Staffel von #GNTM startet in der Stadt der Götter

"Hallo Griechenland, kalimera Athína!". Für den Start der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" lädt Heidi Klum ihre Kandidatinnen in eine ganz besondere Kulisse. Im pompösen Zappeion, einem klassizistischen Gebäude von 1888, beginnt für die #GNTM-Kandidatinnen die aufregende Topmodel-Reise mit einer glamourösen Modenschau. An Heidi Klums Seite: Pop-Ikone und Schauspielerin Kylie Minogue, die die Modelchefin bei ihren Entscheidungen berät. Denn für die ersten Kandidatinnen endet die #GNTM-Reise schon nach der Fashionshow in Athen.

Heidi Klum: "Ich freue mich, meine Mädchen im wunderschönen Athen zu begrüßen. Obwohl: Mädchen trifft in diesem Jahr nicht ganz zu. Ich bin so happy, dass so viele ältere Frauen meinem Aufruf gefolgt sind. Einige davon habe ich eingepackt und mit nach Athen genommen. Ich dachte schon im letzten Jahr, dass wir einen total diversen Cast hatten, aber dieses Jahr toppt wirklich alles. Ich kann es nicht abwarten diese 33 unterschiedlichen Models näher kennenzulernen."

Für die 17. Staffel #GNTM lädt Heidi Klum u.a. Star-Fotografen, Designer und internationale Topmodels ein, die ihr bei der großen Frage zur Seite stehen: Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2022? Ab Frühjahr 2022 auf ProSieben.

