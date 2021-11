ProSieben

Das wird ein Spaß. "TV total" kommt am Mittwoch,

10. November, auf ProSieben zurück

Unterföhring (ots)

Gutes Fernsehen für alle. "TV total" kommt zurück. Wann? Am Mittwoch, 10. November, 20:15 Uhr. Wöchentlich. Wo? Auf ProSieben - mit Nippelboard und den Heavytones. Gastgeber wird Grimme-Preisträger Sebastian Pufpaff.

"TV total"-Gastgeber Sebastian Pufpaff: "Endlich."

"TV total"-Produzent Stefan Raab: "Isch gucke."

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "We Love To Entertain You total."

"TV total" ab Mittwoch, 10. November, 20:15 Uhr, wöchentlich auf ProSieben

