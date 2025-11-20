3sat

3sat beleuchtet die Geschichte von Frauen im Alpinismus

Sie wollten nur klettern – und wurden dabei zu Wegbereiterinnen. Der Dokumentarfilm "Pionierinnen am Berg" von Lisa Röösli porträtiert Bergsteigerinnen und Kletterinnen, die sich in einer Männerdomäne behauptet haben. Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen Frauen, die nicht für Gleichstellung kämpften, sondern für ihre Leidenschaft. 3sat zeigt "Pionierinnen am Berg" am Mittwoch, 26. November, 20.15 Uhr, als Erstausstrahlung. Anschließend ist der Film in der 3satMediathek verfügbar.

Schweizer Geschichten vom Aufstieg

Nina Caprez prägte die Frauenszene des Schweizer Klettersports. Nach der Geburt ihres ersten Kindes kehrt sie schnell zurück – für die Frauengeneration vor ihr undenkbar. Für die inzwischen zweifache Mutter sind Familie und Kletterkarriere kein Widerspruch. Der Film porträtiert neben Caprez zwei weitere Vorreiterinnen des Schweizer Alpinismus: Nicole Niquille, die 1986 als erste Frau in der Schweiz als Bergführerin patentiert wurde, und Rita Christen, die erste Präsidentin des Schweizer Bergführerverbands – einer Institution, die zu 97 Prozent aus Männern besteht.

Ein Film über Leidenschaft und Lebenswege

Der Film erinnert an eine Zeit, in der Frauen belächelt, behindert oder ignoriert wurden. Der Schweizer Alpenclub SAC war weltweit der einzige, der Frauen ausschloss. Erst 1980 durften sie beitreten – neun Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts. Doch "Pionierinnen am Berg" ist mehr als Geschichte: Es ist ein Film über Leidenschaft, über Lebenswege, über Berge als Orte der Freiheit und der Selbstfindung. Er erzählt von Frauen, die nicht gefragt haben, ob sie dürfen – sondern einfach gegangen sind. Und Spuren hinterlassen haben, denen heute viele folgen.

