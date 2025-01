ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 06/25 Freitag, 07.02. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 1.15 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 2017 „Der Rhein - Strom der Geschichte“ entfällt 2.00 Die Erde – Entstehung des Lebens Inferno Großbritannien 2024 2.45 Die Erde – Entstehung des Lebens Eiswüste Großbritannien 2024 3.30 Die Erde – Entstehung des Lebens Pflanzen Großbritannien 2024 4.15 Die Erde – Entstehung des Lebens Atmosphäre Großbritannien 2024 4.45 Die Erde – Entstehung des Lebens Menschen und Tiere Großbritannien 2024 Woche 07/25 Samstag, 08.02. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte Der Grand Canyon Deutschland 2022 6.15 Leschs Kosmos Aus dem Giftschrank der Natur: Pilze als Retter und Killer Deutschland 2021 (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 09.02. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011 „Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Montag, 10.02. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Terra X History Most wanted. Geld, Gier, Größenwahn. Deutschland 2023 „ZDF-History: Göttinnen der Leinwand“ entfällt „Die sieben größten Naturwunder der Erde“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 11.02. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 7.00 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 7.30 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 „ZDF-History: Angst vor Tod und Teufel. Die Geschichte des Aberglaubens“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 12.02. Bitte Programmänderung beachten: 7.45 Wer ist Andrew Tate? Deutschland 2023 „ZDF.reportage: Achtung, Messerstecher! Gewalt auf unseren Straßen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen)

