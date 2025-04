3sat

Dokumentarfilm "Anne Frank. Tagebuch einer Jugendlichen" in 3sat

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Vor 80 Jahren starb Anne Frank im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Ihr Tagebuch ist eines der meistgelesenen Bücher über die Judenverfolgung. Der Dokumentarfilm "Anne Frank. Tagebuch einer Jugendlichen" von Alexandre Moix zeichnet das Leben von Anne Frank in ihrem Versteck in Amsterdam nach – und richtet sich speziell an ein jugendliches Publikum. Der Film ist ab Dienstag, 8. April 2025, 10.00 Uhr für ein Jahr in der 3satMediathek abrufbar. In 3sat ist er zu sehen am Mittwoch, 9. April, um 20.15 Uhr.

Auf eindrückliche Weise erzählt der Film von den zwei Jahren, in denen sich das junge Mädchen gemeinsam mit ihrer Schwester, ihren Eltern sowie anderen Untergetauchten in einem Hinterhaus in Amsterdam vor den Nationalsozialisten versteckte – bis sie im August 1944 entdeckt wurden. Schauspielerin Mala Emde liest die Tagebucheinträge und gibt Anne Frank eine Stimme, die das Publikum tief eintauchen lässt in ihren Alltag, ihre Freuden, Hoffnungen und Ängste.

Mala Emde über "Anne Frank. Tagebuch einer Jugendlichen"

"Der Film streckt die Hand ins Jetzt aus – in zweierlei Hinsicht: Anne Frank könnte, wäre sie nicht durch die Nazis umgekommen, noch am Leben sein. Es ist fast die sehnsüchtige Hand, die Anne Frank in unsere Richtung streckt und mit der sie sagt: Ich wäre so gern ein Teil von euch gewesen. Und zum anderen sagt sie: Das hier ist eure Geschichte. Vergesst sie nicht, beziehungsweise macht sie euch zu eigen, im Jetzt. Wenn Anne sprechen könnte, ich glaube, sie würde sagen: Ich durfte nicht leben, also lebt für mich!"

Ein Film für junge Erwachsene

"Anne Frank. Tagebuch einer Jugendlichen" bietet eine aktuelle Auseinandersetzung mit den Themen NS-Zeit und Antisemitismus. Der Dokumentarfilm spricht vor allem junge Erwachsene an. In bewegenden Szenen wird der beklemmende Alltag von Anne Frank Momentaufnahmen aus dem oft unbeschwerten Leben heutiger Jugendlicher gegenübergestellt – die sich wiederum mit Anne Franks Schicksal auseinandersetzen. 3sat – Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen - Hier finden Sie "Anne Frank. Tagebuch einer Jugendlichen" bereits jetzt zur Vorabansicht (nach Log-in). - Im 3sat-Pressetreff finden Sie zeitnah ein Interview mit Schauspielerin Mala Emde zu "Anne Frank. Tagebuch einer Jugendlichen".

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell