3satFestival 2024: Kabarett, Comedy und Musik im TV und in der Mediathek

Mainz (ots)

Das 3satFestival 2024 auf dem Mainzer Lerchenberg bietet wieder bestes Kabarett-, Comedy- und Musik-Programm. Für alle, die nicht live mit dabei sein können, bringt 3sat alle Auftritte der Künstlerinnen und Künstler direkt im Anschluss an das 38. 3satFestival ab 21. September 2024 auf den Bildschirm – immer zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr in Erstausstrahlung sowie am jeweiligen Sendetag bereits ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek.

Im Zelt auf dem ZDF-Gelände präsentieren vom 13. bis zum 21. September 2024 Stars und Newcomer Auszüge aus ihren aktuellen Programmen. Mit dabei sind in diesem Jahr: Horst Evers, Max Uthoff, Miss Allie, Jan Philipp Zymny, Philipp Weber, Daphne de Luxe, Marie Diot, René Sydow, die feisten, Abdelkarim, Vince Ebert, Benedikt Mitmannsgruber, René Sydow, Simon & Jan, Die Schlagzeugmafia und das Düsseldorfer Kom(m)ödchen. Die Programme sind am 21., 22., 28. und 29. September 2024, jeweils ab 20.15 Uhr, in 3sat zu sehen.

Im Anschluss an die Kabarett- und Comedy-Abende folgt die Musik: Bülent Ceylan & Band spielen am Freitag, 20. September 2024, und die schottische Sängerin und Songwriterin Bow Anderson betritt einen Tag später am Samstag, 21. September 2024, die Bühne. Zu sehen sind beide Konzerte am Samstag, 12. Oktober 2024, um 20.15 Uhr und 21.15 Uhr in 3sat und in der 3satMediathek.

Die Sendungen sind jeweils ab Sendedatum morgens 6.00 Uhr für zwei Jahre in der 3satMediathek abrufbar; die Programme am 12. Oktober 2024 für ein Jahr.

Im Zelt auf dem Mainzer Lerchenberg präsentiert außerdem Dr. Leon Windscheid am 19. September sein Programm "Gute Gefühle" – zu sehen jeweils sonntags am 6., 13. und 20. Oktober 2024 in ZDFneo und bereits ab 30. September 2024 in der ZDFmediathek.

Das 3satFestival im TV

Samstag, 21. September 2024

20.15 Uhr: Düsseldorfer Kom(m)ödchen: Bulli. Ein Sommermärchen

21.00 Uhr: Philipp Weber: Power to the Popel

21.45 Uhr: Miss Allie: Immer wieder fallen

22.15 Uhr: Daphne de Luxe: Das pralle Leben

22.45 Uhr: Die Schlagzeugmafia: Backstreet Noise

Sonntag, 22. September 2024

20.20 Uhr: Max Uthoff: Alles im Wunderland

21.05 Uhr: Abdelkarim: Wir beruhigen uns

Samstag, 28. September 2024

20.15 Uhr: Horst Evers: Ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt

21.00 Uhr: Jan Philipp Zymny: Quantenheilung durch Stand Up Comedy

21.45 Uhr: René Sydow: In ganzen Sätzen

22.15 Uhr: Marie Diot: Musik & Quatsch.

22.45 Uhr: die feisten: Familienfest

23.15 Uhr: Simon & Jan: Das Beste

Sonntag, 29. September 2024

20.15 Uhr: Vince Ebert: Vince of Change

21.45 Uhr: Benedikt Mitmannsgruber: Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber

Samstag, 12. Oktober 2024

20.15 Uhr: Bülent Ceylan & Band

21.15 Uhr: Bow Anderson

Das Zelt- & TV-Programm in der 3satMediathek unter www.3sat.de/3satfestival

Ausschnitte der Auftritte vom 3satFestival sind ab Oktober unter https://www.youtube.com/c/zdfcomedy, https://www.youtube.com/@ZDFSatire

auf YouTube sowie unter https://www.tiktok.com/@zdfcomedy auf TikTok zu finden.

