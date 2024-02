3sat

Die 74. Berlinale in 3sat: Galas live, aktuelle Berichte in "Kulturzeit" und die Filmreihe "Arthouse Kino"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

3sat begleitet die 74. Internationalen Filmfestspiele Berlin von Mittwoch, 14., bis Montag, 26. Februar 2024, in seinem Programm: Live zu sehen sind die Eröffnungsgala und die Verleihung der Bären. Aktuelle Berichterstattung von und über die Berlinale bietet das 3sat-Magazin "Kulturzeit", in der Filmreihe "Arthouse Kino" zeigt 3sat zehn außergewöhnliche internationale Filmproduktionen.

Außerdem sind Live-Streams von der Verleihung der "European Shooting Stars" (Montag, 19. Februar 2024, ab 18.30 Uhr), und des Goldenen Ehrenbären (Dienstag, 20. Februar 2024, ab 21.30 Uhr), in der 3satMediathek abrufbar. Den Ehrenbären erhält in diesem Jahr der US-amerikanischen Regisseur, Produzenten und Drehbuchautoren Martin Scorsese für sein Lebenswerk.

Eröffnung und Preisverleihung der Berlinale 2024 live im 3sat-Programm

Bei der Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele Berlin ist 3sat live dabei. "Berlinale 2024: Die Eröffnung" zeigt 3sat am Donnerstag, 15. Februar 2024, 19.30 Uhr, in seinem Programm sowie im Live-Stream unter 3sat.de. Bei der Gala im Berlinale Palast am Potsdamer Platz werden die Jurys und die Wettbewerbsfilme vorgestellt. Es moderieren Hadnet Tesfai und Jo Schück. Bevor es losgeht, berichtet Moderatorin Vivian Perkovic ab 19.20 Uhr in "Kulturzeit extra: Eröffnung Berlinale" live vom roten Teppich und Moderatorin Cécile Schortmann begrüßt ihre Gäste aus Film und Filmkritik im Berlinale Palast. Nach der Eröffnungsgala runden weitere Gespräche und Berichte den Eröffnungsabend ab.

"Berlinale 2024: Die Bärenverleihung" überträgt 3sat am Samstag, 24. Februar 2024, um 18.30 Uhr live aus dem Berlinale Palast sowie im Live-Stream unter 3sat.de. Es moderiert Hadnet Tesfai.

Im Anschluss an die Bärengala spricht "Kulturzeit"-Moderatorin Vivian Perkovic in "Kulturzeit extra: Zur Bärengala der Berlinale 2024" live im Berlinale Palast mit den Preisträgerinnen und Preisträgern und lässt die diesjährige Berlinale Revue passieren (von etwa 19.45 Uhr bis 20.15 Uhr).

3sat-"Kulturzeit" und "Berlinale-Studio" mit Themenschwerpunkten von der Berlinale

Ab Freitag, 16. Februar 2024, berichtet das 3sat-Magazin "Kulturzeit" werktäglich um 19.20 Uhr mit Themenschwerpunkten im Format Berlinale-Zoom, Live-Gesprächen, aktuellen Berichten vom Festival und vom Wettbewerb um die begehrten Bären und zieht am Montag, 26. Februar 2024, Bilanz. Die Moderatorinnen Cécile Schortmann und Vivian Perkovic sind vor Ort. Weiter berichten das "Berlinale-Studio" vom Potsdamer Platz am 15., 17. und 24. Februar 2024, zwischen 0.30 Uhr und 1.25 Uhr und das Filmmagazin "kinokino" am Dienstag, 20., und Dienstag, 27. Februar, 21.45 Uhr, vom Filmfestival.

Die Filmreihe "Arthouse Kino": Vom 14. bis zum 21. Februar 2024 stehen zehn außergewöhnliche Filme auf dem Programm, darunter fünf Erstausstrahlungen. Ob Drama, Komödie oder Dokumentarfilm – eines haben sie alle gemeinsam: Sie feiern die faszinierende Macht des Kinos.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation telefonisch unter: 0152 – 34601010. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu den Sendungen erhalten Sie als Download (nach Log-in) sowie zur 3sat-Filmreihe "Arthouse Kino" unter https://presseportal.zdf.de/presse/arthousekino, per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im 3sat-Pressetreff finden Sie ein eine Pressemappe zur 74. Berlinale in 3sat 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell