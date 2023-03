ARD Das Erste

CDU-Vize Linnemann bei „maischberger“: Bei digitaler Agentur für Fachkräfte-Zuwanderung „würden wir parteiübergreifend mitmachen“

Berlin (ots)

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Carsten Linnemann, lobt die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für qualifizierte Zuwanderung – insbesondere die Ankündigung, bürokratische Hürden für Fachkräfte abzubauen. "Super, ich unterstütze ihn", sagte Linnemann am Mittwoch in der ARD-Talksendung "maischberger". Der CDU-Politiker schlug dem Arbeitsminister eine "digitale Agentur" vor, die die Aufgaben verschiedener Behörden und Ämter übernimmt. "Ich kann Ihnen sagen, in Vertretung der gesamten CDU/CSU-Fraktion, da würden wir parteiübergreifend mitmachen."

Linnemann würde mit Heil auch koalieren: „Mit Herrn Heil würde ich es wirklich sofort machen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil es jemand ist, der mutig ist und auch mal vorangeht“, sagte der CDU-Vize über den SPD-Minister.

Skeptisch betrachtet Linnemann allerdings die Ankündigung Heils, ausländischen Fachkräfte schon in der Phase der Anerkennung ihrer Berufs- und Studienabschlüsse in Deutschland arbeiten zu lassen. "Da müssen wir aufpassen, dass die nicht ins Sozialsystem gehen". Entscheidend sei, dass die Firma einen Arbeitnehmer haben will und auch dafür bürge. "Das würde ich mir gerne in ein, zwei Jahren noch mal ansehen", schlug der CDU-Vize dem Arbeitsminister vor.

„maischberger“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell