"Drei Stacheln im russischen Fleisch – Litauen, Lettland, Estland": 3sat zeigt zweiteilige Doku

Litauen, Lettland und Estland, die drei "baltischen Tiger": wirtschaftlich top, politisch fest mit dem Westen verbunden, aber mit einer bedeutenden russischen Minderheit. Mit Geschichte, Identität und Gegenwart der drei baltischen Staaten beschäftigt sich die zweiteilige Dokumentation "Drei Stacheln im russischen Fleisch – Litauen, Lettland, Estland" von Alfred Schwarz am Dienstag, 6. Februar 2024, ab 22.25 Uhr, in 3sat. In der 3sat-Mediathek steht die Dokumentation ab Sendetermin 90 Tage lang zur Verfügung.

Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gelangen Litauen, Lettland und Estland wieder in den Fokus der Weltpolitik. Vor mehr als 30 Jahren konnten sich die heutigen drei Staaten als erste von der sowjetischen Herrschaft befreien, seit 2004 sind sie Mitglieder sowohl der EU und der NATO. Wirtschaftlich entwickeln sich Litauen, Lettland und Estland rasant, im Digitalbereich sind sie führend in Europa. Über Jahrhunderte dominierte die skandinavische, deutsche und russische Vorherrschaft in diesem nördlichen Teil Europas. Doch die Menschen beharren auf ihrer eigenen Identität und fühlen sich als fester Bestandteil im modernen Europa.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die baltischen Staaten gegen den Willen der Bevölkerung Sowjetrepubliken. Die "Waldbrüder" kämpften als Partisanen gegen die sowjetische Herrschaft, vergeblich. Nach Stalins Tod setzte eine Liberalisierung ein. Trotzdem gab es weiterhin Widerstand. 1990, Michail Gorbatschow hatte inzwischen Glasnost und Perestroika gebracht, erklärten die drei baltischen Staaten als erste der sowjetischen Republiken ihre Unabhängigkeit. Ein Jahr später wurde diese, trotz Widerstands aus Moskau, auch erreicht. Es folgte eine umstrittene "Entrussifizierung" mit Sprachengesetzen und der Entfernung von sowjetischen Denkmälern, was zu erheblichen Spannungen innerhalb der neuen Republiken führte. 2004 traten die baltischen Staaten sowohl der EU als auch der NATO bei und sind seitdem ein fester Bestandteil des "neuen" Europas.

